İstanbul'da konut fiyatları bir yılda ikiye katlandı! Talep karşılanamıyor

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre İstanbul'da konut fiyatları geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 106 arttı. Konutta yüksek fiyata rağmen talep var ama emlakçılarda satılık konut bulmak zorlaştı.

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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı Konut Fiyat Endeksi verisine göre Türkiye genelinde bir önceki aya göre yüzde 13.5, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla nominal olarak yüzde 96.4 arttı.

İstanbul'da konut fiyatları bir önceki senenin şubat ayına göre yüzde 106 oranında artarken yüksek talep de konut ve kira fiyatlarında artışı getirdi.

İstanbul'da emlakçılar satılık ve kiralık konut talebine karşılık veremediklerini söylüyor.