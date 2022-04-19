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İstanbul'da konut fiyatları bir yılda ikiye katlandı! Talep karşılanamıyor

İstanbul'da konut fiyatları bir yılda ikiye katlandı! Talep karşılanamıyor

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre İstanbul'da konut fiyatları geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 106 arttı. Konutta yüksek fiyata rağmen talep var ama emlakçılarda satılık konut bulmak zorlaştı.

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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı Konut Fiyat Endeksi verisine göre Türkiye genelinde bir önceki aya göre yüzde 13.5, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla nominal olarak yüzde 96.4 arttı.

İstanbul'da konut fiyatları bir önceki senenin şubat ayına göre yüzde 106 oranında artarken yüksek talep de konut ve kira fiyatlarında artışı getirdi.

İstanbul'da emlakçılar satılık ve kiralık konut talebine karşılık veremediklerini söylüyor.

Son dönemde satılık ve kiralık konut fiyatlarında ciddi artışlar görüldüğünü söyleyen emlakçı Taner İşlek, "Satılık ve kiralık evlerde artan talebe karşılık veremiyoruz. Vatandaş sattığı gayrimenkulü yakın fiyata yerine koyamadığı için satmaktan çekinebiliyor. Kiralık konutlara da oldukça fazla talep var. Fiyatlar günden güne bile değişebiliyor. Kiralık ev soran müşterilere olumsuz dönüşler yapıyoruz. Yeni konut üretiminin son dönemde azalması sebebiyle arz yetersiz kaldı. Yüksek talep nedeniyle de fiyatlar yükseliyor. Yeni konut üretimi ile fiyatlarda düşüş görülebilir" dedi.

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