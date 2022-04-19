Türkiye'nin hamleleri sonrası ABD'den dikkat çeken F-35 çıkışı: Karşılıklı çıkarlarımız var

TÜRKİYE Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Washington ziyaretinde başta kapsamlı şekilde ikili ilişkilerin ele alınacağını belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, F-35 kriziyle ilgili soruya da çarpıcı bir cevap verdi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, Türk-Amerikan ilişkilerindeki bazı konu başlıklarını ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mayısta gerçekleşecek Washington ziyaretini değerlendirdi.

Price, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çavuşoğlu arasında ikili ilişkilere dair pek çok görüşmenin yakın zaman içerisinde yapıldığını söylerken Çavuşoğlu'nun ziyaretine ilişkin, "Ukrayna'ya karşı savaşı dolayısıyla Rusya'nın sorumlu tutulması noktasında Türkiye'nin önemli rolü var. Dolayısıyla bu yakında gerçekleşecek fırsat (Çavuşoğlu'nun ziyareti) bu sürecin önemli bir unsuru olacak. Aynı zamanda NATO'daki iki ortak olarak Türk tarafıyla çok çeşitli başlıklarda ortak çıkarlarımız var" değerlendirmesini yaptı.

Dikkat çeken F-35 açıklaması

Ned Price, Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil olup olamayacağıyla ilgili bir soruya ise "Türkiye önemli bir NATO müttefikimiz. Son haftalarda Çavuşoğlu ile Blinken'in düzenli olarak tartıştığı bir dizi mesele ve Türkiye'nin Rusya'yı savaştan sorumlu tutmasındaki önemli rolü de dahil olmak üzere Türk müttefiklerimizle istişare etmek için birçok fırsat bulduk. Bu fırsatın bunun için önemli bir unsur olacağını düşünüyorum. Türk ortaklarımızla bir dizi ortak çıkarlarımız var. Şu an hala uzak olmasına rağmen F-35 programı söz konusu olduğunda bunun yeniden gündeme geleceğini düşünüyorum. Türkiye'nin S-400 sistemine sahip olması konusundaki endişelerimizi çok net bir şekilde dile getirdik, S-400 sisteminin F-35 programı ile tutarlı olduğuna inanmıyoruz" şeklinde cevap verdi.