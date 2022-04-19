Yerli ve hızlı Hyundai i20 N satışa sunuldu i20 N satış fiyatı açıklandı

Hyundai'nin İzmit'te üreterek 40'tan fazla ülkeye ihraç ettiği, en hızlı yerli üretim otomobil olan i20 N, Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye'de 595 bin TL'den otomobilseverlerle buluşacak Hyundai i20 N 0-100 km/s arasını 6,2 saniyede tamamlıyor.

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Avrupa'dan sonra Türkiye'de de satışa çıkan Hyundai i20 N modelinin tanıtım toplantısı Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirildi.

Türkiye'de 595 bin TL'den otomobilseverlerle buluşacak olan Hyundai i20 N, 1.6 lt turbo benzinli motorla B segmentine 204 beygir güç getiriyor. Hyundai "N departmanının" WRC'den aldığı ilhamla geliştirilen yüksek performanslı söz konusu otomobil ayrıca, ton başına 171 beygir ile sınıfının en güçlü ve en dinamik modeli durumunda.

"Türkiye'de üretilen en hızlı ve en güçlü otomobil"

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, toplantıda yaptığı konuşmada, "Uzun bir bekleyişten sonra nihayet performanslı modelimizi Türkiye'de satışa sunmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Hyundai N ailesinin dinamik bir üyesi olan i20 N, göz alıcı bir görünüme sahip. İster yolda ister yarış pistinde olsun, sürüşü çok eğlenceli. Aynı zamanda ülkemizde üretilen en hızlı ve en güçlü otomobile imzamızı attığımız için de oldukça gururluyuz. i20'nin tek amacı, eğlenceli bir sürüş." dedi.

Avrupa'dan araca olan talebin oldukça yoğun olduğunu dile getiren Berkel, i20 N modelinde bu yıl için 3 bin 500 adetlik bir üretim ve bunun 3 bin 400'ünü ihraç etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Berkel, Türkiye'de ise 100 adetlik bir satış planladıklarını kaydetti.

İ20 N'in motor performansı ve dinamik teknolojisi

Hyundai'nin 2012 yılında dönüş yaptığı motor sporları dünyasından ilham alarak geliştirdiği i20 N, motor performansı ve dinamik teknolojisiyle de dikkati çekiyor.

Türkiye'de üretilen en güçlü otomobil olma özelliğiyle öne çıkan Hyundai i20 N, üst düzey performans sunan bir karakter ve agresif bir tasarım ögeleriyle geliyor. Hyundai'nin motor sporlarında elde ettiği deneyimlerle hazırladığı bu özel otomobil, son yılların en heyecan verici "hot hatch" modellerinden biri olarak görülüyor.

Motor sporlarından gelen ruh

Yeni i20 N'nin temeli motor sporlarına dayanıyor. Bu doğrultuda hazırlanan otomobilin tek hedefi, günlük hayatta maksimum performansa sahip bir spor sürüş keyfi sunmak olarak açıklandı. i10, i20 ve BAYON gibi Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında Türk işçisinin emeğiyle üretilen i20 N, FIA Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki (WRC) birçok kriteri rahatlıkla karşılıyor. Böylelikle aracın doğrudan motor sporlarından geldiği anlaşılırken, aynı zamanda Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki Yeni i20 WRC'ye de ışık tutmuş oluyor.

Sadece altı ileri (6MT) manuel şanzımanla sunulan i20 N, Hyundai N modellerine özgü "performans mavisi" ve iki tonlu bir tarz için "phantom black" siyah tavan rengiyle geliyor. Gövde üzerindeki kırmızı renkli parçalar ise Hyundai'nin motor sporları DNA'sını ve yarış pistlerini vurguluyor.

Hyundai i20 N, 0-100 km/s arasını 6,2 saniyede tamamlarken, aynı zamanda maksimum olarak 230 km/s hız yapabiliyor.

i20 N'in düz güç ayarı (Flat Engine Power), kullanılamayan yüksek devirlerde maksimum güç rakamlarına gitmek yerine daha düşük devirlerde daha fazla tork ve güç sağlayarak günlük sürüş koşullarında motorun potansiyelinden daha fazla yararlanıyor.

Modern ve sportif iç mekan

Otomobilin iç mekanında ise performans kokan donanım ögelerine yer verildi.

Bir hot hatch otomobilde olması gereken tüm unsurları barındıran i20 N, nubuk ve deri karışımı N logolu koltuklara sahip.

Güncel modelden farklı olarak, üç kollu N direksiyon simidi, N vites topuzu ve N pedal takımıyla üretilen aracın tamamen siyah kokpitinde mavi renkli ambiyans ortam aydınlatması da bulunuyor.