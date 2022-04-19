BIST 2.518
DOLAR 14,67
EURO 15,83
ALTIN 924,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Hepsiemlak’a Bakmak Lazım!

PKK/KCK'ya finansman sağlamaktan yargılanacak CHP'li belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

PKK/KCK'ya finansman sağlamaktan yargılanacak CHP'li belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, cezaevindeki PKK/KCK'lılara para gönderdiği tespit edilen ve hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefetten dava açılan CHP'li Ceyhan Belediye Meclis Üyesi İbrahim Kocaman'ı görevden uzaklaştırdı.

Abone ol

Alınan bilgi göre, Adana'nın Ceyhan ilçesi Belediye Meclis Üyesi Kocaman'ın, Osmaniye ve Ceyhan'daki cezaevlerinde açlık grevinde bulunan bazı tutuklu/hükümlülere finans sağlamak kastıyla PTT üzerinden para gönderdiği tespit edildi.

Kocaman'ın para gönderdiği 8 kişinin PKK/KCK silahlı terör örgütü suçları kapsamında cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Kocaman hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldı.

İçişleri Bakanlığı da Anayasa hükümleri gereği Kocaman'ı görevden uzaklaştırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Suriyelilerin bayram gidişlerine kısıtlama geliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Suriyelilerin bayram gidişlerine kısıtlama geliyor
Turgut Özal'ın koruma müdürü konuştu: Kendini Bosna için feda etti
Turgut Özal'ın koruma müdürü konuştu: Kendini Bosna için feda etti
Ölüm aylığı alanlar kaç para bayram ikramiyesi alacak mı, eksik mi yatacak?
Ölüm aylığı alanlar kaç para bayram ikramiyesi alacak mı, eksik mi yatacak?
RTÜK'ten yıl dönümü mesajı: Milli ve manevi değerleri koruma görevi sürüyor
RTÜK'ten yıl dönümü mesajı: Milli ve manevi değerleri koruma görevi sürüyor
PKK üyesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
PKK üyesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
İBB'nin 1 hafta önce aldığı yeni metrobüsü arızalandı
İBB'nin 1 hafta önce aldığı yeni metrobüsü arızalandı
Bu sefer kullanıcıları sevindirmedi! Tesla Apple'a özendi: Artık araç alımında...
Bu sefer kullanıcıları sevindirmedi! Tesla Apple'a özendi: Artık araç alımında...
Etiyopyalı eski askerler Rusya safında savaşmak için başvurdu
Etiyopyalı eski askerler Rusya safında savaşmak için başvurdu
Koronavirüse yakalanan Bakan Bekir Bozdağ son durumunu duyurdu
Koronavirüse yakalanan Bakan Bekir Bozdağ son durumunu duyurdu
AK Partili Aydemir'den 'Türkiye'nin ömrü uzun değil' diyen Öcalan'a tepki: Dilin kurusun senin
AK Partili Aydemir'den 'Türkiye'nin ömrü uzun değil' diyen Öcalan'a tepki: Dilin kurusun senin