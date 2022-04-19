Bu sefer kullanıcıları sevindirmedi! Tesla Apple'a özendi: Artık araç alımında...

Tesla, artık her araç alımında bir mobil şarj kablosu vermeyeceğini ve bunun yerine ayrı olarak satacağını açıkladı.

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Apple’dan sonra şimdi de Tesla… Yeni iPhone’ları piyasaya sürerken artık kulaklık ve şarj aleti sunmayan Apple’ın bu hamlesini Tesla takip ediyor. Tesla da artık her araç alımında bir mobil şarj kablosu vermeyeceğini ve bunları ayrı olarak satacağını açıkladı. Teknoloji sitesi Engadget’ın haberine göre; bu değişiklik ilk olarak Twitter kullanıcısı Tesla Adri tarafından duyuruldu. Daha sonra da Elon Musk, şarj cihazı kullanım istatistiklerinin düşük olması nedeniyle bu kararın verildiğini söyleyerek gelişmeyi doğruladı. Artık, bir Tesla elektrikli otomobil almayı planlayanlar iki tip şarj cihazlarından birini almak için 275 dolar veya 400 dolar daha vermek zorunda kalacaklar.