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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Suriyelilerin bayram gidişlerine kısıtlama geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Suriyelilerin bayram gidişlerine kısıtlama geliyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'dan sığınmacılarla ilgili son dakika flaş açıklamalar geldi. "Bayram gidişine müsaade etme konusunda kısıtlama hazırlığımız var" diyen Bakan Soylu, "Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerin en popüler tartıma konusu sığınmacılarla ilgili konuştu. Soylu, Suriyeli sığınmacıların bayramda ülkelerine ziyaretleri ve ardından Türkiye'ye dönüşleri hakkında, "Bayram gidişine müsaade etmeme konusunda kısıtlama hazırlığımız var" dedi.

Soylu, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Suriyelilerin bayram ziyaretleri konusundaki açıklaması hakkında sorulan soruya Bakan Soylu, "Başından itibaren açıklamada izlenen politikalardan farklılık yok. Bu konuda MHP'nin göç politikasını da okumuş biri olarak söylüyorum, farklı bir üslup söz konusu değil" yanıtını verdi. 

500 bin sığınmacı gönüllü olarak ülkesine döndü
"Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bu insanlar elbette yerlerine gidecek, çalışma var" diyen Bakan Soylu, "1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır. 700 bini aşkın göçmen Avrupa'ya geçti. Türkiye'de yabancı düşmanlığını körüklemek isteyenler her seçim öncesinde harekete geçiyor" dedi.

192 bin sığınmacıya vatandaşlık verildi
"2021 sonu itibariyle geçici statü ile Türkiye’ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir" diyen Bakan Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Hrant Dink iddiası için de "Kılıçdaroğlu Hrant Dink dosyasını açarak FETÖ’yü aklamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı..

MHP lideri Devlet Bahçeli ne demişti?

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşmuş ve sığınmacı tartışmaları hakkında düzensiz göçü 'adı konmamış bir istila' olarak değerlendirerek, "Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır" demişti. Bahçeli ayrıca, "MHP'nin düzensiz göç konusunda bakışı ve politikası açıktır. Düzensiz göç adı konmamış bir istiladır, mutlak surette önüne geçilmeli, yakalananlar gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden ayrılık ve kopuşlarına neden olan ağır şartlar ortadan kalkınca geldikleri gibi uğurlamak bizim asıl hedefimizdir. Misafirliğin süresi kısıtlıdır. Her insanın kendi yurdunda, emniyetli ve esenlik içinde yaşamaya hakkı vardır. Önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların geri dönmelerine gerek yoktur" demişti.

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