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E-devlet'te yeni hizmet! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Başvurular internetten yapılacak

E-devlet'te yeni hizmet! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Başvurular internetten yapılacak

E-Devlet'te yeni bir hizmet daha kullanıma sunuldu. Rekabet Kurumu, uzlaşma başvurularını e-Devlet üzerinden de kabul etmeye başladı.

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e-Devlet'te yeni uygulama kullanıma sokuldu. Buna göre, Rekabet Kurumundan, uzlaşma başvurularının e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmeye başlandığı bildirildi. Konuya ilişkin duyuru, Kurumun internet sitesinde yayımlandı. Uzlaşma başvurularının e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmeye başlandığı belirtilen duyuruda, "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik kapsamında teşebbüsler ve teşebbüs birliklerince yapılacak uzlaşma başvuruları e-Devlet Kapısı internet sitesinden 'Rekabet Kurumu Başvuru Portalı' başlığı altından yapılabilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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