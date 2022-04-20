Ay transiti başladı sürpriz şeyler olacak kripto para detayı: Hande Kazanova Dinçer Güner burç yorumları
Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı. Astroloji haritası bakın neler gösterdi.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Merkür ile Uranüs arasında birlikte hareket edecekler Boğa burcunda 3 gün Fikirsel anlamda kendinizi özgür hissedebileceğiniz bir gün, oldukça orijinal fikirler ve projeler zihninizde uçuşabilir, bunları bir kenara not edin.
Patavatsızlığı karıştırmayın: Bugün başkaldırmaya, asilik yapmaya eğilimli olabilir ve bunu daha çok kelimelerle ifade edebilirsiniz. Oldukça açık sözlü olunabilecek bir gün, fakat açıksözlülükle patavatsızlığı karıştırmamak gerek.
Değiştirebilirsiniz: Evinizin elektrik tesisatını gözden geçirip, onarılması gereken yerleri onarıp, bozuk lambaları, yanık, eskimiş kabloları değiştirebilirsiniz.
Transitte karşınıza çıkabilecek durumlar: Keşifler yapmak, yeni hobi ve ilgi alanları denemek, teknolojik gelişmelerden faydalanmak, sürpriz değişiklikler yaşamak bu transitte karşınıza çıkabilecek durumlardandır.