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Mahkemeden Galatasaray seçimleri için 'durdurma' kararı

Mahkemeden Galatasaray seçimleri için 'durdurma' kararı

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Spor Kulübünün bu ay yapılması planlanan olağanüstü seçim genel kurulu toplantısının tedbiren durdurulmasına karar verdi.

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Davacı Fırat Develioğlu'nun, davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneğine açtığı dernek genel kurulunun iptali istemli dava dilekçesini inceleyen İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tensip kararını verdi.

Kararda, içeriği Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na uygun görülen dava dilekçesinin, davalı derneğe gönderilmesine hükmedildi.

Mahkeme, 27 Mart 2022'de alınan genel kurul kararlarının uygulanması halinde Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişim ile hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması ya da tamamen imkansız hale gelmesi ve ciddi zarar doğması ihtimali nedeniyle davacının 50 bin lira teminat yatırmasına karar verdi.

Mahkeme, bu teminat yatırılması karşılığında 26 Mart'ta yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart'ta alınan genel kurul kararlarının uygulanması ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği tüzüğü gereği yönetim kurulu tarafından alınan 23 Nisan 2022'de yapılacak olağanüstü seçim genel kurulu toplantısı ile yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 30 Nisan'da yapılacak ikinci toplantının icrasının tedbiren durdurulmasını karara bağladı.

Kararda, teminat bedeli yatırıldığında kararın ifası için Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne müzekkere yazılmasına hükmedildi.

Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılmasını kararlaştıran mahkeme, sonrasında ilk itirazların değerlendirilmesine ve ardından da ön inceleme duruşması için gün belirlenmesine karar verdi.

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