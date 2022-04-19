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Türkiye'nin konuştuğu gizemli kazının yanında yangın çıktı! Gözler Mersin Tarsus'a çevrildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin konuştuğu gizemli kazının yanında yangın çıktı! Gözler Mersin Tarsus'a çevrildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde polis ekiplerinin gözetiminde 1 yıl boyunca devam eden "gizemli kazı" çalışmasının yapıldığı binanın yanında bulunan 2 katlı evin ikinci katında yangın çıktı.

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Alınan bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi 3106 Sokağında tek katlı olan ve Türkiye’de 'gizemli ev' olarak bilinen ikametin sokağında bulunan 2 katlı evin ikinci katında ilk belirlemeye göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Evde yaşayan Ekin (50) ve kızı Müzeyyen Ataseven (25) yangına kendi çabalarıyla müdahale etmeye başladı. Komşuların gelmesiyle, dumandan etkilenen anne ve kızı dışarıya çıkarıldı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Dumandan etkilendikleri belirlenen anne ve kızı, 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın ekiplerce söndürüldü, evde hasar oluştu.

Ne olmuştu?
Mersin’in Tarsus ilçesinde dört evin avlusunda yaklaşık 150 metrekarelik bir alanda kazılar yapılmış, kazı alanı kimsenin görmemesi için mavi branda ve tel örgü ile çevrilmişti. Ayrıca Özel Harekat ekipleri tarafından uzun namlulu silahlarla korunan alana milletvekilleri dahi sokulmamıştı.

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