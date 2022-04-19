Arçelik, oyun dünyasının devi GeForce ile İşi birliği yaptı

Arçelik, NVIDIA GeForce NOW servisini Türkiye’deki oyuncularla buluşturan oyun platformu GAME+'la iş birliğine gitti.

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Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, markayla iş birliği yapan Arçelik, yeni Arçelik Imperium 9 serisi 55’’ ve 65’’ TV’lerde lansmana özel indirim yaparken, aynı zamanda 3 aylık GeForce NOW premium üyeliği ve ‘Assassin's Creed Valhalla’ oyunu ile oyun tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Arçelik Imperium 9 TV serisinde yer alan NVIDIA GeForce NOW, oyun severlere bilgisayar ve oyun konsolu olmadan üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor. Bu iş birliği ile oyun tutkunları, oyunları indirmeye veya güncellemeye gerek kalmadan ‘play/oynat’ tuşuna bastığı anda oynatabiliyor. NVIDIA RTX (Ray Tracing) teknolojisi müthiş bir oyun deneyimi ve görselliği sunduğu gibi aynı zamanda oyuncuları konsol ve bilgisayar maliyetinden de kurtarıyor.

Arçelik TV’lerdeki renk geliştirme teknolojisi (WCG) ve akıcı görüntü performansı (MEMC) sayesinde oyun severler oyun deneyimini en üst seviyede yaşıyor. Bunun yanı sıra UHD çözünürlük, HDR 10+, Dolby Vision gibi teknolojiler iler seyir keyfini arttıran Arçelik Imperium 9 Serisi TV’ler, Dolby Atmos ve ELAC gibi ses çözümleri ile de çok boyutlu güçlü bir akustik ses deneyimi yaşatıyor.

Arçelik İstinye Park mağazasında gerçekleştirilen kampanyanın tanıtımında, içerik üreticisi Can Sungur ve GeForce NOW’ın altın sponsorları arasında yer alan, daha önce e-spor ve oyun dünyasına verdiği katkılarla adından sıkça söz ettiren Bitexen de yer aldı.