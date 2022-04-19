BIST 2.529
DOLAR 14,66
EURO 15,83
ALTIN 932,13
HABER /  GÜNCEL
ADV Hepsiemlak’a Bakmak Lazım!

Cuma öğleden sonra tatil mi 22 Nisan tatil olur mu? 23 Nisan hangi gün

Cuma öğleden sonra tatil mi 22 Nisan tatil olur mu? 23 Nisan hangi gün

Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan bu sene ne zaman, 2022 yılında 23 Nisan hangi güne denk geliyor ve resmi tatil mi araştırmaları başladı. 2022 yılında 23 Nisan cumartesi gününe denk gelecek. Hafta sonuna denk denk geldiği için okullar, bankalar, devlet daireleri 23 Nisan'da kapalı olacak. Peki 22 Nisan cuma günü okullar yarım gün mü olur?

Abone ol

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatil mi? sorusu öğrenciler ve çalışanların merak ettiği soruların arasında yer alıyor. Her sene çocukların çeşitli etkinlikleriyle kutlanan 23 Nisan bu sene yani 2022 yılında cumartesi gününe denk geliyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? Özel sektör ve kamu tatil olacak mı? 

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı tatil mi: 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Cuma günü okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları da tatil olacak. Çalışmaya devam edecek özel kurumlar ise çalışanlarına 23 Nisan için fazla mesai ücreti ödemek durumda kalacak.

22 Nisan tatil mi: 22 Nisan resmi tatil olarak ilan edilmedi.

23 Nisan nasıl ilan edildi: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bütün Dünya çocukları birlikte kutlarlar.

23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. “Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.” diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan’da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan’da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna imkansızı istedi garantörlük tanımı olay oldu Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama
Ukrayna imkansızı istedi garantörlük tanımı olay oldu Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama
Alkollü içeceklere ve sarma tütüne zam geldi! Özgür Aybaş tarifeyi yayınladı işte zamlı içki fiyatları...
Alkollü içeceklere ve sarma tütüne zam geldi! Özgür Aybaş tarifeyi yayınladı işte zamlı içki fiyatları...
Mehmet Metiner'den AK Parti'ye seçim uyarıları: O isimlere tasfiye istedi!
Mehmet Metiner'den AK Parti'ye seçim uyarıları: O isimlere tasfiye istedi!
Ümit Özdağ, Esed yönetimiyle yarın buluşuyor! Mültecileri geri gönderme planı
Ümit Özdağ, Esed yönetimiyle yarın buluşuyor! Mültecileri geri gönderme planı
2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi 1.100 TL oldu! Bakan Vedat Bilgin açıkladı 28-29 Nisan'da hesaplarda
2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi 1.100 TL oldu! Bakan Vedat Bilgin açıkladı 28-29 Nisan'da hesaplarda
Anne sütü dahil türlü protein yasak! 200 binde bir görülüyor: 10 aylık Mehmet hayata tutundu
Anne sütü dahil türlü protein yasak! 200 binde bir görülüyor: 10 aylık Mehmet hayata tutundu
İBB’ye bağlı şirketin ‘sahte’ dediği belge ‘gerçek’ çıktı
İBB’ye bağlı şirketin ‘sahte’ dediği belge ‘gerçek’ çıktı
HDP'ye kapatma davasında savunma teslim günü
HDP'ye kapatma davasında savunma teslim günü
Antalya'da 6 yıl önce kayboldu cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Meğer battaniyeye sarıp...
Antalya'da 6 yıl önce kayboldu cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Meğer battaniyeye sarıp...
Elon Musk'tan şaşırtan Twitter açıklaması: Satın alırsam
Elon Musk'tan şaşırtan Twitter açıklaması: Satın alırsam