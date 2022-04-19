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Ukrayna imkansızı istedi garantörlük tanımı olay oldu Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Ukrayna imkansızı istedi garantörlük tanımı olay oldu Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Garantörlük konusunda Ukrayna NATO’nun 5’inci maddesi gibi bir garantörlük istedi. Buna herkes karşı. alternatif çözümler üretmek lazım." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika Ukrayna açıklaması geldi. Türkiye'yi de garantör ülkeler arasında sayan Ukrayna'nın garantörlük tarifi tartışmalara yol açtı.

Çavuşoğlu, "Garantörlük konusunda Ukrayna NATO’nun 5’inci maddesi gibi bir garantörlük istedi. Buna herkes karşı. alternatif çözümler üretmek lazım." dedi. Ayrıntılar birazdan...

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