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Koronavirüs tehlikesi geçse de toz aşınımına karşı maske takın

Koronavirüs tehlikesi geçse de toz aşınımına karşı maske takın

Toz aşınımıyla ilgili uyaran uzmanlar maske takılmasına karşı uyardı. Özellikle çocuklarda ve anne adaylarında büyük risk var.

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Toz taşınımında dışarı çıkmak zorunda kalan çocuklar ve anne adaylarına uyarılarda bulunan Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Berat Çolak, "Solunum, toz taşımı çocuklarda akciğer ile solunum yolu hastalığına, anne adaylarında ise hipertansiyona neden olduğundan, toz taşınımında dışarı çıkmak zorunda olsalar mutlaka maske taksınlar” dedi.

Meteoroloji 15. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Afrika üzerinden gelecek toz taşınımı hadisesinin bugün ve yarın Diyarbakır’da etkili olması, çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği belirtildi. Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Berat Çolak, bu açıklamanın üzerine toz taşınımında dışarı çıkmak zorunda kalan çocuklar ve anne adaylarına uyarılarda bulundu.

“Çocuklarda solunum yolu hastalığına neden olmakta”
Toz taşınımı 6 ile 12 yaş aralığındaki çocuklarda solunum yolu hastalığına neden olduğunu ifade eden Uzman Dr. Çolak, “Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan toz taşınımı ilimiz Diyarbakır ve çevre illerde de çok yoğun olarak his edilecek. Bunun la ilgili özellikle 6 ile 12 yaş arası çocukların daha dikkat olmasını öneriyoruz. Çocuklarda belirtilen yaşlarda akciğeri tam gelişmediğinden, öksürük, hırıltılı solunum ve solunum sıkıntısı yaşamaları söz konusu olabilir. Ailelerin buna dikkat etmesi ve çocukları gerekmedikçe dışarıya çıkarmamalarını öneriyoruz. Ayrıca dışarı çıkmak zorunda olduklarında mutlaka koruyucu maske takmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

“Havadaki mikrop 4 kat artmakta, anne adayları maske takmalı”
Anne adaylarına da uyarılarda bulunan Uzman Dr. Çolak, “Bu süreçte anne adaylarının da dikkat etmesi gerekiyor. Çöl taşımının yoğun olduğu bugünlerde anne adaylarının dışarı çıkmasını önermiyoruz. Anne adaylarının gebelik hipertansiyona neden olduğunu yapılan çalışmalarda ortaya koymuştur. Anne adaylarının bu süreçte gebelik hipertansiyon şikayetleri ile acil servislerimizde başvuruları olabilmektedir. Özellikle çocuklar ve anne adayları olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu süreç içerisinde dışarı çıktıklarında mutlaka maske takmalarını öneriyoruz. Toz taşımın olduğu günlerde havadaki mikrop sayısı normal günlere göre 4 kat artığından daha dikkatli ve duyarlı olmalarını belirtiyoruz” diye konuştu.

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