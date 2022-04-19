Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Fidan'ın kimlik bilgileri çalındı demişti

E-Devlet sisteminin hacklendiği iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Fidan'a ait sözde kimlik bilgilerinin hacker grubu tarafından kendisine gönderildiğini söyleyen Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı. Haberi Gazeteci Fatih Portakal duyurdu.

Abone ol

Gazeteci Fatih Portakal, Twitter’da yaptığı haber paylaşımlarıyla ve Twitch yayınlarıyla tanınan gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun gözaltına alındığını duyurdu.

Portakal, Twitter’da 535 bin takipçisi bulunan Haskoloğlu’nun İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan evine dün akşam polislerin gittiğini söyledi.

Portakal, Haskoloğlu’nun ablasının kendisini aradığını belirterek, "İbrahim Haskoloğlu’nun ablası aradı. Üsküdar’daki evlerine dün gece 11’de polis baskın yapmış. 1 saat kadar evi aramışlar, sonra da @haskologlu'nu gözaltına almışlar. Vatan emniyete götürmüşler. Gözaltı nedeni paylaştığı bir haber iddası" dedi.

Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözde kimlik bilgilerini yayınlamıştı

Geçtiğimiz hafta sosyal medya e devletin hacklendiği ve kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddiasıyla çalkalanmıştı. 2 ay önce kendisine Ukraynalı bir hacker grubunun eriştiğini belirten İbrahim Haskoloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın kimlik bilgilerini ilettiklerini söylemişti.



İddiasına göre hackerler Türkiye'nin e-devlet, e-nabız sistemi ile bazı üniversiteleri hacklediler. İbrahim Haskoloğlu'nun gündeme oturan iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti. Açıklamada hacklenme durumunun olmadığı belirtilerek ve iddiaları ortaya atanlar hakkında soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.