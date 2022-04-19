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AKSUNGUR’a yeni bir kabiliyet daha kazandırıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AKSUNGUR’a yeni bir kabiliyet daha kazandırıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından Orta İrtifa Uzun Havada Kalış (MALE+) sınıfı olarak geliştirilen AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı'na (İHA) ilk kez sivil baz istasyonu entegre edildi. Bu kabiliyet ile afet durumlarında DataLink sistemleri üzerinden mobil iletişim kesintisiz olarak sağlanacak.

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Türkiye’nin çift motorlu ilk insansız hava aracı olan AKSUNGUR’a yeni bir kabiliyet daha kazandırıldı. 750 kg faydalı yük taşıma kapasitesi bulunan platforma entegre edilen sivil baz istasyonu üzerinden ilk kez kesintisiz cep telefonu görüşmesi sağlandı.

Turkcell tarafından sağlanan mobil data desteği ile gerçekleşen ilk testleri başarı ile tamamlanan bu kabiliyet sayesinde AKSUNGUR, yangın, deprem gibi afet durumlarında istihbarat, gözetleme, keşif faaliyetlerinin yanı sıra baz istasyonu olarak da görev yapabilecek.

Baz istasyonu özelliği kazandırılan AKSUNGUR İHA hakkında görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “AKSUNGUR’umuza entegre edilen baz istasyonu ile uçtan uca iletişime yeni bir boyut kazandırdık. Afet durumlarında mobil iletişimin kesintisiz devam etmesine imkan sağlayacak bu kabiliyetle ihtiyaç duyulması halinde AKSUNGUR mobil baz istasyonu olarak havadan destek sağlayabilecek” dedi.

40 bine fite kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı motora sahip AKSUNGUR İHA, EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri barındırabiliyor. İlk uçuşunu 2019 yılında icra eden platform, 50 saat havada kalış rekoruna sahip. Geçtiğimiz yıl Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Adana’da konuşlu olarak yangın tespit ve gözetleme görevleri gerçekleştiren AKSUNGUR'dan şu an Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 2 adet bulunuyor.

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