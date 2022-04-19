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Ayasofya Camisi'nin tarihi kapısını kırdılar! Görevlilerden şoke eden açıklama

Ayasofya Camisi'nin tarihi kapısını kırdılar! Görevlilerden şoke eden açıklama

Ayasofya Camisi'nin tarihi İmparatorluk Kapısının zarar gördüğü ortaya çıktı. Bir şahıs bu tespiti görevlilere paylaştığını ancak görevlilerin kamera kaydının bulunmadığını söylediğini öne sürdü.

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Müze statüsünden çıkartılarak camiye çevrilmesinin ardından gündemden düşmeyen Bizans döneminin miraslarından Ayasofya'nın İmparatorluk Kapısı'na zarar verildiği görüldü. 

Sanat Tarihi Derneği, Twitter hesabından paylaşım yaparak gelen bir şikayet üzerine "Ayasofya Camisinin, tarihi “İmparatorluk Kapısının” bu halde olduğunu tespit ettim ve fotoğrafladım. Nöbetçi güvenlik müdürünün bilgim yok demesi üzerine ismini Talip Bey olduğunu söyleyen ve Ayasofya’nın Sorumlu Müdürü olduğunu belirten şahsın kan donduran konuşmasına şahit oldum maalesef" dedi.

Birinci dereceden tarihi eser olan Ayasofya’ya zarar vermenin kanunen suç olduğunu belirttip, tutanak tutularak kameralardan suçlunun teslim olmasını talep ettiklerini belirten Sanat Tarihi Derneği kamera kaydının olmadığına dair yanıt aldı. 

Suç duyurusunda bulunacağız
Dernek açıklamasına şöyle devam etti: 

"Fakat komik bir şekilde kamera kayıtlarının olmadığını ve zaten büyütülecek bir şey olmadığını kendilerinin orayı tamir edeceklerini söyledi. Hatta bu şekilde olmaz suçlunun bulunması İçin Savcılığa başvuracağımızı söyleyince ise kötü niyetli olduğumuzu ve olay çıkarmak istediğimizi söyledi. Böyle bir şahsın dünyanın en önemli mimari eserlerinden Ayasofya Camisinden sorumlu olmasını asla kabul etmiyoruz ve de etmeyeceğiz. Hem tarihi kapıya zarar verenlerin tespit edilmesi için hem de bu şahsın bir an önce bu görevden uzaklaştırması İçin ayrı ayrı şikayetçi olacağız. 

Lütfen bu olaya sessiz kalmayın. Gereğinin yapılmasını ve bir an önce soruşturma açılmasını talep ediyoruz."

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