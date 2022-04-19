Cumhurbaşkanı Erdoğan haziran ayında yeni müjdeler açıklayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TOKİ konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haziran ayında yeni müjdesinin olacağını açıkladı.

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Partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 81 ili kapsayan bir TOKİ sosyal konut projesi üzerine çalışıyor. İnşallah Cumhurbaşkanımız haziran ayında çeşitli müjdelerle açıklayacak" açıklamasında bulundu.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Çelik, "Yeni dünyadan bahsettiğimiz dönemde, Türkiye güçlü bir şekilde kendi planını uygulamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Ulaştırma ve Lojistik Ana Planını açıkladı. Bu plana 198 milyar dolarlık bir bütçe ayrılacak. Pek çok sektörde bu gelimeler oluyor. Türk start-upları yılın ilk çeyreğinde 1.3 milyar dolarlık yatırımla, 2021 genelinde elde ettikleri yatırıma sadece 3 ayda ulaştılar. Türkiye'nin AR-GE projesinin son yıllarda kazandığı açısından önemli rakamlar. Cumhurbaşkanımız şehirleşme ve vatandaşlarımızın konut elde edinmesi konusunda yakından takip ediyor. Bunun için Çevre Bakanlığımız 81 ili kapsayan birproje gerçekleştiriyor. Bu projenin detaylarını sayın Cumhurbaşkanımız haziranda açıklayacak." açıklamasında bulundu.