BIST 2.510
DOLAR 14,65
EURO 15,80
ALTIN 930,20
HABER /  GÜNCEL
ADV Hepsiemlak’a Bakmak Lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan haziran ayında yeni müjdeler açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan haziran ayında yeni müjdeler açıklayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TOKİ konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haziran ayında yeni müjdesinin olacağını açıkladı.

Abone ol

Partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 81 ili kapsayan bir TOKİ sosyal konut projesi üzerine çalışıyor. İnşallah Cumhurbaşkanımız haziran ayında çeşitli müjdelerle açıklayacak" açıklamasında bulundu.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Çelik, "Yeni dünyadan bahsettiğimiz dönemde, Türkiye güçlü bir şekilde kendi planını uygulamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Ulaştırma ve Lojistik Ana Planını açıkladı. Bu plana 198 milyar dolarlık bir bütçe ayrılacak. Pek çok sektörde bu gelimeler oluyor. Türk start-upları yılın ilk çeyreğinde 1.3 milyar dolarlık yatırımla, 2021 genelinde elde ettikleri yatırıma sadece 3 ayda ulaştılar. Türkiye'nin AR-GE projesinin son yıllarda kazandığı açısından önemli rakamlar. Cumhurbaşkanımız şehirleşme ve vatandaşlarımızın konut elde edinmesi konusunda yakından takip ediyor. Bunun için Çevre Bakanlığımız 81 ili kapsayan birproje gerçekleştiriyor. Bu projenin detaylarını sayın Cumhurbaşkanımız haziranda açıklayacak." açıklamasında bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dünyaca ünlü sanatçı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Emine Erdoğan konuştu gözyaşları aktı
Foto Galeri Dünyaca ünlü sanatçı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Emine Erdoğan konuştu gözyaşları aktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Gül ismi 4 liderin önüne anket olarak sunulmuş! İddia ortalığı karıştı
Abdullah Gül ismi 4 liderin önüne anket olarak sunulmuş! İddia ortalığı karıştı
Resmi Gazete'de yayınlandı cep telefonunda ÖTV oranlarında limit yükseldi
Resmi Gazete'de yayınlandı cep telefonunda ÖTV oranlarında limit yükseldi
Resmi Gazete'de son karar yayınlandı Türk lirası zorunlu oldu
Resmi Gazete'de son karar yayınlandı Türk lirası zorunlu oldu
ABD'den Türkiye kararı! 90 ülke dahil tehlikeli listede artık yok
ABD'den Türkiye kararı! 90 ülke dahil tehlikeli listede artık yok
FETÖ'nün TSK yapısına operasyon 34'ü halen görevde 99 kişiye gözaltı
FETÖ'nün TSK yapısına operasyon 34'ü halen görevde 99 kişiye gözaltı
Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu
Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu
Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyeti
Türkiye'den Polonya'ya vize muafiyeti
Cristiano Ronaldo'nun büyük acısı! Yeni doğan oğlunu kaybetti
Cristiano Ronaldo'nun büyük acısı! Yeni doğan oğlunu kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Abdullah ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Abdullah ile görüştü
Türkiye 18 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı
Türkiye 18 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı