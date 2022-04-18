Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Abdullah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

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Görüşmede, İkili İlişkiler, Bölgesel konular ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Erdoğan, ameliyat olan kral Abdullah'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Erdoğan, '' Bugün Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, geçirdiği ameliyat dolayısıyla aziz kardeşime geçmiş olsun dileklerimi ileterek sağlık ve afiyet temennisinde bulundum.'' ifadelerini kullandı.