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Rusya şartlarını açıklayıp saat vermişti! Ukrayna'dan cevaplar peş peşe geldi

Rusya şartlarını açıklayıp saat vermişti! Ukrayna'dan cevaplar peş peşe geldi

Savaşın en sıcak cephelerinden Mariupol kenti ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. "Teslim olun" çağrısı yapan Rusya, şartlarını açıkladı ve saat verdi. Ukrayna'dan cevaplar peş peşe geldi.

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Haftalardır Rus kuşatmasında olan liman kenti Mariupol'un Rus kontrolüne geçtiğini kalan Ukrayna birliklerinin Azovstal fabrikasına sıkıştığı açıklanmış ve Rusya, Mariupol'da kenti savunan Ukrayna kuvvetlerine hayatlarını kurtarmak üzere silah bırakıp teslim olmaları için fırsat sunmuş ve bunun için saat vermişti.

Rusya, teslim olunduğunun önceden açıklanması gerektiğinin altını çizerken Ukrayna askerlerinden bu durumu Rus birliklerine bildirmek için beyaz bayrak sallamaları istemişti.

Ukrayna'dan cevaplar peş peşe geldi
Ukrayna'nın Odesa Milletvekili Oleksiy Goncharenko, kentteki birliklerin 'sonuna kadar savaşacaklarını' söyleyerek Rusya'nın teklifini reddetti.

Mariupol'un devam eden kuşatmayı 'gerçek bir soykırım' olarak nitelendiren Goncharenko, "Onlarla konuştum ve sonuna kadar savaşacaklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Başbakan açıkladı: Marıpupol düşmedi
ABC televizyonuna konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, "Şehir hala düşmedi" dedi ve Ukrayna askerlerinin şehrin bazı bölgelerini kontrol etmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Shmyhal, bu hafta Washington'da yapılacak Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantılarına katılacağını ve Ukrayna için daha fazla mali yardım isteyeceğini söyledi.

Zelenski: Toprak vermeyeceğiz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için ülkenin doğusundaki topraklardan vazgeçmenin söz konusu olmadığının altını çizdi.

CNN International'a konuşan Zelenskiy, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerle çatışmaların sürdüğü Donbas bölgesini sonuna kadar savunmaya hazır olduklarını belirtti.

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