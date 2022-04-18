BIST 2.509
DOLAR 14,65
EURO 15,82
ALTIN 935,29
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

AK Parti MYK toplandı: Gündem terörle mücadele ve ekonomi

AK Parti MYK toplandı: Gündem terörle mücadele ve ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplantısı başladı. Toplantıda, iç ve dış gündemdeki gelişmeler değerlendirilecek.

Abone ol

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde başlayan toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri terörle mücadele. Irak'ın kuzeyine yönelik başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son durum ele alınacak.

Fahiş fiyat artışlarına karşı önlem alınacak
Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirler ve önümüzdeki dönem atılacak adımlar görüşülecek.

Dış politika başlığında ise Rusya-Ukrayna Savaşı var. Savaşın sona ermesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.

Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenleyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
1+1 daireler 13 bin TL'den başlıyor! Ev fiyatları uçtu halk kırsala kaçıyor: Merkezde yaşama şansı kalmadı
1+1 daireler 13 bin TL'den başlıyor! Ev fiyatları uçtu halk kırsala kaçıyor: Merkezde yaşama şansı kalmadı
Fahrettin Koca sağlıkçıların 5 temel sorununu açıkladı
Fahrettin Koca sağlıkçıların 5 temel sorununu açıkladı
Yunanistan'da elektrik fiyatlarındaki artışa karşı tüketicilere destek verilecek
Yunanistan'da elektrik fiyatlarındaki artışa karşı tüketicilere destek verilecek
İstifa depreminin ardından yeni MHK başkanı Sabri Çelik oldu
İstifa depreminin ardından yeni MHK başkanı Sabri Çelik oldu
Maske yasağının biteceğini haber alan Mehmet Ceyhan bombaladı: Kadere kısmete kaldık!
Maske yasağının biteceğini haber alan Mehmet Ceyhan bombaladı: Kadere kısmete kaldık!
Rusya'dan Bulgaristan'a istenmeyen kişi misillemesi
Rusya'dan Bulgaristan'a istenmeyen kişi misillemesi
Putin hızlandırma talimatı verdi: Batılılar hedeflerine ulaşamadı
Putin hızlandırma talimatı verdi: Batılılar hedeflerine ulaşamadı
Cezaevinde işkence iddiaları için Deutsche Welle'ye tepki
Cezaevinde işkence iddiaları için Deutsche Welle'ye tepki
İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı
İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı
Manchester Unitedlı Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi
Manchester Unitedlı Bruno Fernandes trafik kazası geçirdi