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Putin hızlandırma talimatı verdi: Batılılar hedeflerine ulaşamadı

Putin hızlandırma talimatı verdi: Batılılar hedeflerine ulaşamadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusal para birimleri üzerinden ticarete geçiş sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirterek, "İş dünyasına, güvenilir ticaret ortaklarıyla ulusal para birimleriyle ticarete geçişin hızlandırılması dahil azami destek vermeliyiz." dedi.

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Putin, Rus ekonomisine yönelik hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Batılı ülkelerin yaptırımlarla arzuladıkları hedeflere ulaşamadıklarını söyledi.

Batılı ülkelerin, Rus bankacılık sistemini çökertmeyi ve marketlerde ürün kıtlığı yaşanmasını hedeflediğini belirten Putin, "Ancak Rusya'ya yönelik bu siyasetin işe yaramadığını söyleyebiliriz. Dahası, bu yaptırımlar uygulayanlara da zarar veriyor. Enflasyon ve işsizliğin artması, ABD ve Avrupa'da ekonomik koşulların bozulması, Avrupalıların hayat standartlarının düşmesinden bahsediyorum." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın söz konusu "eşi benzeri görülmemiş" baskıya dayandığını savunarak, "Durum istikrara kavuşuyor. Rublenin döviz karşısındaki değeri şubatın ilk yarısındaki seviyeye döndü. Bankalarda nakit döviz tekrar mevcut hale geliyor ve vatandaşların mevduatları hacmen büyüyor.” dedi.

- Enflasyon dalgasında destek vurgusu
Enflasyonun yüksek bir seviyede olduğunu kabul eden Putin, "8 Nisan itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 17,5 seviyesinde. Bunlar yüksek rakamlar. Vatandaşlar bunu aile bütçelerinde hissediyor, fiyatların yükseldiğini görüyorlar ve bizler de vatandaşlara bu enflasyon dalgasıyla mücadelede destek olmalıyız." diye konuştu.

Putin, dost olmayan ülkelerin kısıtlamaları nedeniyle iç piyasadaki ticari olanakların etkilendiğini, ihracat ve ithalatta tedariklerin sevkiyatında ve ödemelerde sorunlar yaşandığını kaydetti.

Şirketlere söz konusu süreçte destek olunması gerektiğine işaret eden Putin, "İş dünyasına, güvenilir ticaret ortaklarıyla ulusal para birimleriyle ticarete geçişin hızlandırılması dahil azami destek vermeliyiz. Yeni, değişen koşullarda çok daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum." dedi.

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