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Ali Erbaş müjdeyi verdi! 2022 yılında Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek

Ali Erbaş müjdeyi verdi! 2022 yılında Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene Hac kuraları sonucunda hacca gideceklerle ilgili son dakika flaş açıklamalar yaptı. Erbaş, bu yıl Türkiye'den hacca gideceklerin sayısını da duyurdu...

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı son dakika açıklamasında, "2022 yılı haccına ülkemizden 37 bin 770 kardeşimiz gidecekler" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 2022 yılı haccında Türkiye'den 37 bin 770 hacı adayı kabul edilecek İnşallah. 19 Nisan'da gerçekleştireceğimiz Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız."

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