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Sanat dünyasının acı kaybı! Ömer Kaleşi hayata gözlerini yumdu

Sanat dünyasının acı kaybı! Ömer Kaleşi hayata gözlerini yumdu

1965'ten beri Paris'te yaşayan ressam Ömer Kaleşi, 90 yaşında vefat etti. Kaleşi, Kuzey Makedonya Bilim ve Sanat Akademisi'nin onursal üyesiydi.

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Ressam Ömer Kaleşi, 90 yaşında vefat etti. Kaleşi, 1965'ten beri Paris'te yaşıyordu. Kaleshi, 1932 yılında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Srbitsa köyünde doğdu. 1950'de Üsküp Teknik Lisesi'nden elektrik mühendisliği diploması ile mezun oldu. 1956'da Türkiye'ye göç etti ve 1959'da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitimine başladı. 1965 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nde ressam Bedri Rahmi'nin atölyesinde üniversite eğitimini tamamladı.

Resimlerinde genellikle 3 rengi kullanan Kaleşi, ‘kırmızı’yı İstanbul’da Güzel Sanatlar’da öğrenciyken kullanmaya başladı. ‘Siyah’a, “Balkan Dramı” temasıyla 1993’te başladı ve Eski-Yugoslavya’daki (Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Kosova) savaşı boyunca devam etti. ‘Tuval beyazı’nı ise 1981-82 yıllarında derviş ve çoban figürleriyle kullanmaya başladı. Kaleşi, İstanbul, Roma, Viyana, Münih, Londra, Selanik, Belgrad, Lahey vb. birçok gezi, resim ve sergiden sonra Paris'e yerleşti. Kaleşi, ayrıca Kuzey Makedonya Bilim ve Sanat Akademisi'nin onursal üyesiydi.

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