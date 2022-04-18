BIST 2.506
DOLAR 14,65
EURO 15,82
ALTIN 939,40
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı MSB: 4 yaralımız var

MSB, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen "Pençe Kilit Operasyonu"nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Abone ol

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece itibarıyla karadan ve havadan başlattığı Pençe Kilit Operasyonu tüm hızıyla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesasından yaptığı paylaşımda "Irak’ın kuzeyinde başlatılan PENÇE-KİLİT Operasyonu başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla dün gece başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda gelinen aşamaya ilişkin bilgi verildi.

"4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı"
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Birinci aşama hedefleri ele geçirildi. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargahları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama-tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır.

Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalı ve adalete teslim olmalıdır. Asil milletimizi terör belasından kurtarmakta azimli, kararlıyız."

İlgili Haberler
Ömer Çelik'ten TSK'nın Pençe Kilit Operasyonuna açıklama: En meşru mücadele PKK büyük bir saldırıyla hazırlanıyordu! Mehmetçik 'Pençe-Kilit' operasyonu ile tepelerine bindi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Doktor 139 bin kilometredeki Passat ile her damla yakıtın kaydını tuttu bir araba parası çıkardı
Foto Galeri Doktor 139 bin kilometredeki Passat ile her damla yakıtın kaydını tuttu bir araba parası çıkardı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan'dan 'Pençe Kilit Operasyonu' paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 'Pençe Kilit Operasyonu' paylaşımı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten 'Rusya'ya yaptırım' açıklaması
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten 'Rusya'ya yaptırım' açıklaması
AKM'de 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel çocuk sanat festivali
AKM'de 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel çocuk sanat festivali
Türkiye'den İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Türkiye'den İsveç'te polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Bakan Mahmut Özer uyurdu 81 ilde merkez kuruldu
Bakan Mahmut Özer uyurdu 81 ilde merkez kuruldu
23 Nisan resmi tatili ne zamana denk geliyor özel sektör tatil mi?
23 Nisan resmi tatili ne zamana denk geliyor özel sektör tatil mi?
Fahrettin Koca'dan karantina ve maske kuralı için flaş açıklama
Fahrettin Koca'dan karantina ve maske kuralı için flaş açıklama
Bakan Adil Karaismailoğlu: Türkiye bir avuç kalkınanların değil 81 milyonun Türkiye'si
Bakan Adil Karaismailoğlu: Türkiye bir avuç kalkınanların değil 81 milyonun Türkiye'si
Ünlü yazarın oğlu bebeğini uyuşturucuyla öldürmekten tutuklandı!
Ünlü yazarın oğlu bebeğini uyuşturucuyla öldürmekten tutuklandı!
Gaziantep'te 21 yaşındaki genç feci şekilde can verdi! Yakınının paylaşımı yürek dağladı
Gaziantep'te 21 yaşındaki genç feci şekilde can verdi! Yakınının paylaşımı yürek dağladı