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Ömer Çelik'ten TSK'nın Pençe Kilit Operasyonuna açıklama: En meşru mücadele

Ömer Çelik'ten TSK'nın Pençe Kilit Operasyonuna açıklama: En meşru mücadele

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik TSK'nın Kuzey Irak'a yaptığı Pençe Kilit Operasyonu için "Mehmetçik dünyanın en meşru mücadelesini vermeye devam ediyor." dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik başlattığı ‘Pençe- Kilit Operasyonu"na ilişkin, "Mehmetçik dünyanın en meşru mücadelesini vermeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından, "Dostluk ve barış isteyenler için Pençe Kilit harekatı bir güvencedir. Dünyada kimin itiraz ettiğine bakıyoruz, bunların ülkemizin ve bölgemizin kötülüğünü isteyenler olduğunu görüyoruz." paylaşımında bulundu.

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