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22 Nisan öğleden sonra tatil mi 23 Nisan tatili ne zaman başlar?

22 Nisan öğleden sonra tatil mi 23 Nisan tatili ne zaman başlar?

Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan bu sene ne zaman, 2022 yılında 23 Nisan hangi güne denk geliyor ve resmi tatil mi araştırmaları başladı. 2022 yılında 23 Nisan cumartesi gününe denk gelecek. Hafta sonuna denk denk geldiği için okullar, bankalar, devlet daireleri 23 Nisan'da kapalı olacak. Peki 22 Nisan cuma günü okullar yarım gün mü olur?

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatil mi? sorusu öğrenciler ve çalışanların merak ettiği soruların arasında yer alıyor. Her sene çocukların çeşitli etkinlikleriyle kutlanan 23 Nisan bu sene yani 2022 yılında cumartesi gününe denk geliyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? Özel sektör ve kamu tatil olacak mı? 

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı tatil mi: 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Cuma günü okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları da tatil olacak. Çalışmaya devam edecek özel kurumlar ise çalışanlarına 23 Nisan için fazla mesai ücreti ödemek durumda kalacak.

22 Nisan tatil mi: 22 Nisan resmi tatil olarak ilan edilmedi.

23 Nisan nasıl ilan edildi: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bütün Dünya çocukları birlikte kutlarlar.

23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. “Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.” diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan’da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan’da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.

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