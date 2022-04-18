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Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası yolu yeniden açıldı

Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası yolu yeniden açıldı

2022 Dünya Kupası'na gitme şansı riske giren FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a ise Katar yolu açıldı. S

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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etmesinin ardından, klasmandan alınan hakemlere yeniden lig yolu açıldı. 2022 Dünya Kupası'na gitme şansı riske giren FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a ise Katar yolu açıldı.

Gündoğdu sonrası liste dışı bırakılan hakemlere ne olacağı merak konusu oldu. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, yeni başkanın gelecek haftadan itibaren görevden çekilen hakemler sahaya dönecek.

2022 Dünya Kupası'na gitme şansı riske giren FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a ise Katar yolu açıldı. Süper Lig'in kalan haftalarında ligde düdük çalmaya başlaması beklenen Çakır, FIFA’nın son testinden geçmesi halinde dünya kupalarında üç kez görev alan ilk hakem unvanına kavuşacak.

Bu arada UEFA’nın da Konfederasyon Ligi finalinde görev verme ihtimalinin yüksek olduğuna işaret edildi.

Bu gelişmelerden sonra İsviçre Federasyonu’nun Çakır ile ilgili talebinin de geçerliliğini yitirdiği ve iki ülke arasında gelecek yıllarda hakem işbirliği ve değişimi konusunun gündeme gelebileceği kaydedildi.

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