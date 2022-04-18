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Real Madrid Sevilla deplasmanında ikinci yarıda fırtıda gibi esti

Real Madrid Sevilla deplasmanında ikinci yarıda fırtıda gibi esti

İspanya La Liga'nın 32. haftasında lider Real Madrid, deplasmanda ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Sevilla'yı 90+2'de Karim Benzema'nın attığı golle 3-2 mağlup ederek harika bir geri dönüşe imza attı.

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İspanya La Liga'nın 32. haftasında lider Real Madrid, Sevilla'ya konuk oldu. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan ev shibi ekip Sevilla 21'de Ivan Rakitic ve 25'te Erik Lamela'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Real Madrid, 50'de Rodrygo'nun golüyle farkı bire indirdi.

Başkent ekibi, son anları nefes kesen maçın 82. dakikasında Nacho Fernandez ile eşitliği yakaldı sonrasında 90+2'de Karim Benzema'nın golüyle 3-2'lik galibiyete uzandı.

Bu sonuçla ligde son 8 maçta 7. galibiyetini alan Real Madrid, en yakın takipçisinin 15 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Ligde son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Sevilla ise şampiyonluk yarışının 15 puan gerisinde 60 puanda kaldı.

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