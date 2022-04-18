Selim Yuhay nereli kaç yaşında kiminle evlendi ikinci eşi kimdir?

Evim Şahane programı ile bir dönemin fenomen ismi olan ünlü mimar Selim Yuhay uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Burcu Hanım ile nikah masasına oturdu ve imzayı attık diyerek mutlu haberi instagram hesabından duyurdu. Bu mutlu haberin ardından Selim Yuhay'ın ikinci eşi Burcu Yuhay kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu.

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Yıllar önce ekrana gelen Evim Şahane programı ile herkes tarafından tanınan sempatik mimar Selim Yuhay muradına erdi ve uzun yıllar sevgili olan Burcu Hanım ile nikah defterine imzayı attı. Mutlu haberi sevdikleri ile paylaşan Yuhay'ın paylaşımına kısa sürede yüzlerce beğeni geldi.

2005-2015 yılları arasında Evlin Avidor ile evli olan başarılı mimar Selim Yuhay, uzun süredir Burcu Hanım'la aşk yaşıyor. Yıllardır birlikte olan çift, önceki gün nikah masasına oturdu.

Bir dönem Kanal D ekranlarında Evim Şahane programını sunan, daha sonra TV8 ekranında yayınlanan Güle Güle Oturun programını yapan Selim Yuhay, şimdilerde yine Kanal D ekranında yayınlanan Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim programını sunuyor.

Ve biz evlendik: Eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Yuhay, "Ve biz evlendik. Daha doğrusu nikah kıydık. Herkese kalbindeki güzellikleri yaşamasını diliyorum. Önemli olan ne yaşadığınız değil, kiminle yaşadığınız" açıklamasını yaptı.

Kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım sonrasında Selim Yuhay'ın ikinci eşi Burcu Yuhay merak konusu oldu. Peki kimdir Burcu Yuhay, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Burcu Yuhay kimdir: Mimar Selim Yuhay'ın eşi olan Burcu Yuhay hakkında pek bilgi bulunmuyor. burcuutanemm instagram hesabını kullanan Burcu Yuhay'ı 4. bin 300 kişi takip ediyor. Kızı Tanem ve eşi Selim Yuhal ile pozlarını sık sık paylaşan Burcu Yuhal'ın ne iş yaptığı hakkında henüz bir bilgi yok.

Şimdilerde Kanal D'de pazar günleri program sunuculuğu yapan Selim Yuhay 23 Mayıs 1972 yılında İstanbul'da doğdu.

Yuhay, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde 1994 yılında mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra dört ortakla beraber açmış oldukları mimarlık firması açtı.

Ardından 2 sene sonra ise kendi firmasını kurdu.

Selim Yuhay kendine ait özgün çizim ve tasarımları ile mesleğinde iyi bir yere geldi. Yuhay 49 yaşında ve 3 çocuk babasıdır.

2015 yılında balerin eşi Elvin Avidor ile yollarını ayırdı. Selim Yuhay 2012 yılında Kanal D kanalında ekibiyle beraber Evim Şahane programının sunuculuğunu yaparak ünlendi.

Aynı zamanda Yuhay pek çok sosyal sorumluluk projelerinde ismi yer almaktadır.

Hobi olarak başladığı resim yapma isteğini de, profesyonelliğe taşıyarak kişisel sergilerini de açtı. 2016 yılında TV8'de yayınlanan "Güle Güle Oturu"n programıyla ekranlara geri döndü.