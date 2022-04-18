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RTÜK 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK 20 uzman yardımcısı alacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sözlü sınav sonuçlarına göre 20 uzman yardımcısı alacak.

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, RTÜK üst kurul uzman yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 25 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında "www.rtuk.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav bilgileri Üst Kurul'un internet sitesinden ilan edilecek. Sözlü sınav ise 1-3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları, mezun olunan fakülte ve bölüm kontenjanlarına ilişkin bilgiler RTÜK'ün internet sitesindeki giriş sınavı duyurusunda yer alıyor.

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