Dr. İbrahim Yılmaz, Çölyak hastalığını ve tedavisini anlattı

Dr. İbrahim Yılmaz, hem bir doktor hem de alternatif tıp uzmanı olarak bazı alternatif tıp türlerinin yüzlerce, hatta binlerce yıldır kullanılmakta olduğunu dile getirdi. Alternatif tıp kişiye özel olarak uygulanmasından dolayı işe yarama oranları yüksektir ve risk olmadığı zamanlar geleneksel tıp yöntemi olarak kullanılabilmektedir. Çölyak hastalığı da toplumlardaki en yaygın hastalıklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

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"Glutensiz hayata mahkum kalmayın" diyen Dr. İbrahim Yılmaz, çölyak hastalığı hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, "Besin kaynaklı bir ince bağırsak alerjisi olan Çölyak, ömür boyu diyet gerektiren bir hastalık olarak bilinir. Hastalığa buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahılların içerisinde bulunan gluten isimli bir proteinin ince bağırsakta parçalanamaması neden olmaktadır. Bunun sonucunda ishal, karın ağrısı, gaz-şişkinlik, kansızlık, fiziksel gelişim geriliği gibi ciddi sağlık problemlerinin oluştuğu görülür" derken, "Çölyak, hem sindirim hem de immün sistemin düzensizliğinden kaynaklanan bağırsağın inflatuar (iltihabi) hastalığıdır. Çölyak hastalarının kanlarında glutene karşı ve bu iltihap süreciyle bağlantılı olarak bağırsağın bazı ögelerine karşı oluşmuş belli antikorların (Anti-Gliadin, Anti-Endomisyum, Anti-Transglutaminaz) normalden yüksek miktarlarda bulunması da bunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca yapılan endoskopi ve biyopsilerde villusların kaybı ve lenfositlerin artışı tanıyı destekler. Tanı konulduktan sonraki aşamada uyulması gereken tek tedavi yöntemi ise hastanın gluten içermeyen besinlerle beslenmesidir.

Gluten içeren gıdalardan ömür boyu uzak durmak gerekli midir?

Hayır, Çözüm ömür boyu diyet değil. Bütün iltihabi barsak hastalıklarında diyetsiz tedavi yapılabilmektedir. Crohn-ülseratif kolit gibi veya neden kolesterol yüksekliklerinde veya diyabet şeker hastalarında hem diyet hem ilaç veriliyor da Çölyak hastalarında sadece diyet veriliyor? Çölyak'ta hem mide bağırsağın sindirim faaliyetleri düzenlenerek hem de immün sistemin bağırsakta glutene karşı verdiği aşırı duyarlılık reaksiyonunu kullanacağınız bitkisel tedavilerle ortadan kaldırmak kesin çözüm olacaktır" ifadelerini kullandı.