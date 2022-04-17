Ukrayna lideri Zelenskiy'den itiraf gibi sözler! Rusya şartlarını tek tek açıkladı

Savaşın en sıcak cephelerinden Mariupol kenti ile ilgili Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe flaş açıklamalar geldi. Rusya, kenti ele geçirdiğini ve Ukrayna birliklerinin tek bir bölgede hapsolduğunu açıkladı. "Teslim olun" çağrısı yapan Rusya, şartlarını da açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den ise itiraf gibi bir açıklama geldi.

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UKRAYNA'daki savaş tüm hızı ile sürerken liman kenti Mariupol'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Haftalardır Rus kuşatmasında olan kentin Rus kontrolüne geçtiğini kalan Ukrayna birliklerinin Azovstal fabrikasına sıkıştığı açıklandı. Rusya tarafından yapılan bu açıklama henüz teyit edilmese de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in sözleri kentteki durumun vahametini gözler önüne serdi.

Mariupol'deki durum ile ilgili açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Ukrayna kuvvetlerinin hala Mariupol'u savunmakta olduğunu belirtti ancak birliklerin liman kentinin sadece küçük bir bölümünü kontrol ettiğinin altını çizdi. Vladimir Zelenskiy'in açıklaması 'Mariupol itirafı' şeklinde yorumlanırken Rusya'dan flaş bir hamle geldi.

Rusya'nın şartları

"Teslim olun" çağrısı yapan Rusya, fabrikada sıkışan kalan Ukrayna birliklerin bağışlanacağını duyurdu. Aynı açıklamada teslim olması istenilen birliklerden istenilen şartlara da yer verildi.

Fabrikadaki Ukrayna birlikleri yerel saatle 04.00 ile 11.00 arasında silahlarını bırakmaları halinde esir olarak alınacak. Rusya, teslim olunduğunun önceden açıklanması gerektiğinin altını çizerken Ukrayna askerlerinden bu durumu Rus birliklerine bildirmek için beyaz bayrak sallamaları istenildi.