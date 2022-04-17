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'Döner' krizi patlak verdi fiyatlar 90 lirayı aştı! Son 6 aydır durum çok zor

'Döner' krizi patlak verdi fiyatlar 90 lirayı aştı! Son 6 aydır durum çok zor

RUSYA-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda fiyatları dünya çapında artıyor. Almanya'daki dönerciler, artan maliyetlere başa çıkmakta zorlanıyor. Yetkililer ise fiyatların daha da artacağının sinyalini verdi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Almanya'da en popüler sokak yemeği haline gelen ekmek arası döneri gündem oldu. Almanların ünlü gazetesi Bild, savaş ile birlikte yağ fiyatlarının arttığına dikkat çekerken bu durumun döner fiyatlarını tırmandırdığını aktardı.

Eskiden 3.5 euroya yiyorduk şimdi 5-6 Euro...
Gazete manşetten verilen haberde, fiyatların son dönemde iyice arttığını belirtirken, “Buna en iyi örnek Berlin. Eskiden başkentte acıkanlar 3.50 euro’ya döner yiyebiliyordu. Şimdi bunun fiyatı 5 ile 6 euroya (yaklaşık 79 TL-94 TL) sabitlendi” yorumunu yaptı.

Türk dönerciler daha çok zam istiyor
Gazeteye konuşan yetkililer ise fiyatların daha da artacağının sinyalini verdi. Bild’e konuşan Türk Döner Üreticileri Birliği yetkilileri, “Döner kebap 7.30 euro olmalı” derken, bütün gider kalemlerinin çok arttığına dikkat çekti.

Yetkililer, “Son 6 aydır durum çok zor. Et, un, yağ, sebze ve enerji fiyatları artış gösterdi” dedi.

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