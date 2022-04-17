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Bilim Kurulu'nun en önemli toplantısı diye duyurdu! Maske kuralı kalkıyor

Bilim Kurulu'nun en önemli toplantısı diye duyurdu! Maske kuralı kalkıyor

Bilim Kurulu 6 haftadır yapmadığı toplantısını bu çarşamba yapacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "En önemli toplantı" diyerek duyurmuş ve maske kuralının da ele alınacağını söylemişti. Bu toplantıyla kapalı alanlarda ve okullarda süren maske kuralının da esnetilmesi bekleniyor.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürüyor ancak yıkıcı etkisi geride kaldı. Her hafta yapılan Bilim Kurulu toplantıları uzun bir aranın ardından önümüzdeki hafta yapılacak. Kurul üyeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 6 hafta aradan sonra toplanacak. Maske zorunluluğunun tamamen kalkması gündemde olacak.

Vaka sayıları düşüyor
Türkiye'de belirlenen son sayı 5 binin altını gördü. Bu umut veren verileri Sağlım Bakanı Koca sosyal medya hesabından paylaştı. "Eski normal" mesajını vererek "Nerede o eski Ramazanlar. Ama en azından 3 yıl öncekine çok yaklaştık" ifadesini kullandı.

Gözler çarşamba günü yapılması beklenen Bilim Kuruluna çevrildi.
Son Bilim Kurulu toplantısında açık alanda maske zorunluluğunun kalktığını duyurulmuştu. HES kodu da kaldırılmıştı. Peki vaka sayıları hızla düşerken kapalı alanlar için maske zorunluğu sürecek mi? Çarşamba günü yapılacak toplantıda bu soruya yanıt aranacak.

Karantina kuralı bitebilir
Bayram sonrası tartışılacak konuların başında karantina zorunluluğunun kaldırılması gelecek. Almanya gibi bazı ülkeler karantina uygulamasını son erdirdi. Türkiye'nin de bu yönde bir kararı gündemine alması bekleniyor.

Maske tamamen kalkabilir
Aynı şekilde yaz ayları ile birlikte kapalı alanlarda maska takma zorunluluğunun kaldırılması ya da toplu taşıma gibi alanlar ile sınırlı tutulabileceği belirtiliyor.

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