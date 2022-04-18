Çok fena geldi! Gece bahar bitti kış geri geldi sıcaklık 10 derece düştü! İstanbul, Ankara, Trabzon

Meteoroloji’nin tahminlerine göre bahar havası bir süreliğine mola verecek. Bugünden itibaren yağışlar yurdun büyük kısmını etkilerken hava sıcaklıkları da hızla düşecek. Yağışlar hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek, perşembe günü ülkeyi terk edecek. Yağışların ardından hava sıcaklıklarının yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Orhan Şen ise İstanbul için saat verip uyardı... İşte18 Nisan 2022 hava durumu tahminleri...