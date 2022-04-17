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Fatih Terim'den 'Başka bir Türk takımı yönetir misiniz?' sorusuna tek kelimelik cevap

Fatih Terim'den 'Başka bir Türk takımı yönetir misiniz?' sorusuna tek kelimelik cevap

Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez röportaj verdi. Röportajdaki en can alıcı soru ise "Başka bir Türk takımını yönetir misiniz?" sorusu oldu. Terim bu soruya tek kelimeyle, "İmkansız" diye yanıt verdi.

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Dünyanın önde gelen spor sitelerinden The Athletic, Galatasaray efsanesi Fatih Terim'le röportaj yaptı. Terim, Kariyeri, Galatasaray'da görev yaptığı son dönem ve gelecek planlarıyla ilgili uzunca konuştu. Terim'in, "Galatasaray'dan başka bir Türk takımı yönetir misiniz?" sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.

Başka bir yer hayal edemiyorum
"Bu konu imkansız. Galatasaray, tek yönlü bir bilet. Başka bir Türk takımı için çalışmayı hayal edemiyorum. Bu aileye dönüş gibi. Galatasaray beni isteğinde, hiçbir zaman hayır demedim. Galatasaray benim yuvam, ailem.

Hep kısa sürmüştür
Galatasaray'la görüşmem hep kısa sürmüştür. 'Size ihtiyacımız var' dedikleri an, kontrattaki rakama bakmadan etmeden sözleşmeyi imzaladım. Ben Galatasaray'a aitim. Galatasaraylıyım ve bunu böyle gösteriyorum.

Ben beklemiyordum
Bir kulübe ait olmayı hissetmelisiniz. Ben Galatasaray'a aitim. Galatasaraylıyım ve bunu böyle gösteriyorum. Bu sezonun başında Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. 'Kolay olmayacak' dedim. Ayrılık kararı beklediğim bir şey değildi."

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