BIST 2.494
DOLAR 14,63
EURO 15,83
ALTIN 929,18
HABER /  MEDYA

Ahmet Hakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2002 seçimlerini hatırlattı ve 'acil yapılmalı' dedi

Ahmet Hakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2002 seçimlerini hatırlattı ve 'acil yapılmalı' dedi

Ahmet Hakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2002 seçimlerini hatırlatarak ekonomik sıkıntılar için acil eylem planlarını açıklamasını söyledi.

Abone ol

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, köşesinde ekonomik problemler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı. Hakan 'Acil eylem planına çok acil ihtiyaç var' başlığıyla yapılması gerekenleri sıraladı:

Erdoğan, 2002 seçimlerini kazandığında... 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık acil eylem planları açıklamıştı. Bugün tam da buna ihtiyaç var.

Enflasyon, hayat pahalılığı, gıdadaki sorunlar, konut fiyatları, kiralardaki artışlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu sorunlarla ilgili... 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık acil eylem planları yapıp açıklasa... Hem vatandaşın beklentisi karşılanmış olur hem de 2002 ruhuna dönülmüş olur.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bodrum’da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle giderek büyüyor
Foto Galeri Bodrum’da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle giderek büyüyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan'ın 27. gecesi hangi güne denk geliyor Diyanet takvimi
Ramazan'ın 27. gecesi hangi güne denk geliyor Diyanet takvimi
Teknik analist Tunç Şatıroğlu altın ve dolar için gün verip uyardı! 'Büyük yıkıma hazır olun'...
Teknik analist Tunç Şatıroğlu altın ve dolar için gün verip uyardı! 'Büyük yıkıma hazır olun'...
Millet İttifakı dağılıyor mu? 6'lı Masa'ya 'tek adaylı' 8 seçenekli seçim planı
Millet İttifakı dağılıyor mu? 6'lı Masa'ya 'tek adaylı' 8 seçenekli seçim planı
27 yaşında öğrenci olmaz diye öğrenci kartı vermediler KDK'den döndü
27 yaşında öğrenci olmaz diye öğrenci kartı vermediler KDK'den döndü
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda yarış iptal edildi! Sporcular yarışmak istemedi
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda yarış iptal edildi! Sporcular yarışmak istemedi
Sosyal medyadan eski sevgilisinin yarı çıplak fotoğrafını paylaştı Yargıtay affetmedi
Sosyal medyadan eski sevgilisinin yarı çıplak fotoğrafını paylaştı Yargıtay affetmedi
Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Yüksek kiradan ev tutan ödeyemiyor ev sahibi kiracı davaları patladı
Yüksek kiradan ev tutan ödeyemiyor ev sahibi kiracı davaları patladı
Kemal Kılıçdaroğlu'na sunan son anket! AK Parti anketi de ellerinde
Kemal Kılıçdaroğlu'na sunan son anket! AK Parti anketi de ellerinde
'Milleti aldatamazsınız' diyen Bülent Arıç'tan flaş çıkış: Seçim sonuçlarından çok emin değilim!
'Milleti aldatamazsınız' diyen Bülent Arıç'tan flaş çıkış: Seçim sonuçlarından çok emin değilim!