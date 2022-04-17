Ahmet Hakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2002 seçimlerini hatırlattı ve 'acil yapılmalı' dedi

Ahmet Hakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2002 seçimlerini hatırlatarak ekonomik sıkıntılar için acil eylem planlarını açıklamasını söyledi.

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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, köşesinde ekonomik problemler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı. Hakan 'Acil eylem planına çok acil ihtiyaç var' başlığıyla yapılması gerekenleri sıraladı:

Erdoğan, 2002 seçimlerini kazandığında... 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık acil eylem planları açıklamıştı. Bugün tam da buna ihtiyaç var.

Enflasyon, hayat pahalılığı, gıdadaki sorunlar, konut fiyatları, kiralardaki artışlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu sorunlarla ilgili... 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık acil eylem planları yapıp açıklasa... Hem vatandaşın beklentisi karşılanmış olur hem de 2002 ruhuna dönülmüş olur.