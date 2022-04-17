BIST 2.494
DOLAR 14,63
EURO 15,83
ALTIN 929,18
HABER /  GÜNCEL

27 yaşında öğrenci olmaz diye öğrenci kartı vermediler KDK'den döndü

27 yaşında öğrenci olmaz diye öğrenci kartı vermediler KDK'den döndü

Bursa'da bir öğrenci, yaşının 27'den büyük olması nedeniyle verilmeyen indirimli toplu taşıma kartını Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Büyükşehir Belediyesine verdiği tavsiye kararının ardından aldı.

Abone ol

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Bursa Uludağ Üniversitesinde öğrenci olan bir kişi, indirimli kart almak ilgili kuruma başvurdu ancak 27 yaşından büyük olduğu gerekçesiyle indirimli kart alma hakkının olmadığı yönünde kendisine bildirimde bulunuldu.

Bunun üzerine öğrenci, KDK'ye başvurdu. Dilekçesinde öğrencilik için yaş sınırı bulunmamasına rağmen öğrencilik haklarından yararlanmasının yaşla sınırlandırılmasının Anayasa'da güvence altına alınan eşitlik ve eğitim öğretim hakkına aykırı olduğunu, ayrıca sosyal devlet ilkesiyle de bağdaşmadığını savunan öğrenci, başka illerde bu yönde bir uygulama olmadığını belirterek sorununun çözümünü talep etti.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucu öğrenciyi haklı buldu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına tavsiye kararı verdi.

Çeşitli sebeplerle üniversite öğrenimine geç başlamış ya da ikinci, üçüncü üniversite eğitimi alan kişilerin bulunabileceği ifade edilen kararda, öğrencinin talebinin karşılanması gerektiği bildirildi. Kararda ayrıca, belediyenin internet sitesinde yer alan başvuru bilgilerindeki öğrenci tanımının, yürürlükteki yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kararın ardından belediye, başvurucuya indirimli öğrenci kartının tanımlandığı ve Seyahat Kartları Uygulama Yönetmeliğinin güncellendiği yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan'da MİT paniği! 8 FETÖ üyesi Avrupa'ya kaçtı
Yunanistan'da MİT paniği! 8 FETÖ üyesi Avrupa'ya kaçtı
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda yarış iptal edildi! Sporcular yarışmak istemedi
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda yarış iptal edildi! Sporcular yarışmak istemedi
Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Yüksek kiradan ev tutan ödeyemiyor ev sahibi kiracı davaları patladı
Yüksek kiradan ev tutan ödeyemiyor ev sahibi kiracı davaları patladı
'Milleti aldatamazsınız' diyen Bülent Arıç'tan flaş çıkış: Seçim sonuçlarından çok emin değilim!
'Milleti aldatamazsınız' diyen Bülent Arıç'tan flaş çıkış: Seçim sonuçlarından çok emin değilim!
Böyle boşanma davası mı olur! Boşanma davası açıp birlikte tatile çıktılar mahkeme de...
Böyle boşanma davası mı olur! Boşanma davası açıp birlikte tatile çıktılar mahkeme de...
İstanbul Sancaktepe'de otomobil yayalara çarptı! 1 kişi öldü bir kişi yaalandı otomobili bırakıp kaçtı
İstanbul Sancaktepe'de otomobil yayalara çarptı! 1 kişi öldü bir kişi yaalandı otomobili bırakıp kaçtı
Bülent Arınç: Sıkıntıları çözecek olan yine AK Parti'dir
Bülent Arınç: Sıkıntıları çözecek olan yine AK Parti'dir
Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı
Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı
Otomobil devi Renault, üretime ara verme kararı aldı
Otomobil devi Renault, üretime ara verme kararı aldı