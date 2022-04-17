BIST 2.494
DOLAR 14,63
EURO 15,83
ALTIN 929,18
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Otomobil devi Renault, üretime ara verme kararı aldı

Otomobil devi Renault, üretime ara verme kararı aldı

Türkiye’nin en önemli otomobil üreticilerinden Oyak Renault, nisan ayından da üretime ara vereceği tarihleri açıkladı.

Abone ol

Renault, Megane Sedan üretimini Karsan’a devretme ve yerine Mitsubishi Colt üretme planlarına sahip şirket, 18 Nisan ile 25 Nisan tarihleri arasında bazı bölümlerde üretime ara vereceğini duyurdu.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları yönetimi tarafından çalışanlarına 18-25 Nisan tarihleri arasında mekanik bölüm hariç mesai yapılmayacağı bildirildi.

Üretime bir hafta ara verilme nedeninin çip tedariğindeki sıkıntı olduğu öne sürülüyor. Ukrayna-Rusya savaşının da etkisiyle otomotiv üretimini tehdit eden hammadde yoklukları, Türkiye otomotiv endüstrisini de etkiliyor. Oyak Renault, bu yıl Ocak, şubat ve mart aylarında geçici üretim durdurmaları yaşamıştı.

Oyak Renault halen Clio ve Megane Sedan otomobillerini üretiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener: Merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar
Meral Akşener: Merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar
ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Yaralılar var
ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçılara destek mesajı: Daima yanlarında yer aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçılara destek mesajı: Daima yanlarında yer aldık
Bakan Fahrettin Koca'dan "eski normal" mesajı
Bakan Fahrettin Koca'dan "eski normal" mesajı
Mesut Özil şaşırttı! "Gitmek istemiyorum"
Mesut Özil şaşırttı! "Gitmek istemiyorum"
Fenerbahçe, Göztepe'yi 2 golle mağlup etti
Fenerbahçe, Göztepe'yi 2 golle mağlup etti
Süleyman Soylu: Suriye'yi ve Irak'ı ABD ve Avrupa'nın elinden kurtaracağız
Süleyman Soylu: Suriye'yi ve Irak'ı ABD ve Avrupa'nın elinden kurtaracağız
Volodimir Zelenski: Mariupol'de 5 bini çocuk en az 20 bin kişi öldü
Volodimir Zelenski: Mariupol'de 5 bini çocuk en az 20 bin kişi öldü
Bakan Kirişci: Ayçiçek yağı ve şeker stoklarımızda yeterli
Bakan Kirişci: Ayçiçek yağı ve şeker stoklarımızda yeterli
Evinde ölen adamın cesedi bir buçuk yıl sonra fark edildi
Evinde ölen adamın cesedi bir buçuk yıl sonra fark edildi