Fenerbahçe, Göztepe'yi 2 golle mağlup etti

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, evinde İzmir ekibi Göztepe'yi ağırladı. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 5. dakikada Serdar Aziz'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üreten Fenerbahçe, 20. dakikada Miha Zajc ile ikinci golü buldu ancak pozisyon, VAR incelemesine takıldı ve ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler, devre arasına 1-0 önde gitti.

Fenerbahçe galibiyet serisini 5 maça çıkardı

İkinci yarıda da üstün oynayan taraf sarı-lacivertliler oldu. Göztepe rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de istediği golü bulamadı.

Maçın 83. dakikasında penaltı kazanan Fenerbahçe, genç Arda Güler ile farkı 2'ye çıkardı.

Ayrıca penaltı pozisyonunda Francois Moubandje yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu skorla Fenerbahçe puanını 62'ye yükselterek 2. sıradaki yerini korumuş oldu. Fenerbahçe, Göztepe maçını da kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkardı.