Bakan Kirişci: Ayçiçek yağı ve şeker stoklarımızda yeterli

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ayçiçeği yağı ve şeker stoklarıyla ilgili eleştirilere yanıt vererek, "Bak "Kendi ürünlerimiz bizim stoklarımızda yeterli miktarda bulunmaktadır. 'Bu ülkede o yok, bu yok' diyenlere de kapak olsun" dedi.

Abone ol

Bursa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, burada sektör temsilcileriyle buluştu. Kirişci, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bursa Sektör Toplantısı"nda, tarım ile sanayinin entegrasyonun önemli olduğunu, sanayinin tarım ürünlerini anlamlı kıldığını, katma değer sağladığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şeker konusunda birtakım çabaların, algı operasyonlarının olduğunu belirterek, "Bizim yeteri kadar, yetecek miktarda kendi ürünlerimiz, stoklarımızda, kayıtlarımızda, depolarımızda bulunmaktadır." dedi.

"Herkes anladı ki tarım stratejik bir sektör"

Tarımın önemli bir sektör olduğunu belirten Kirişci, "Tarımı tali bir sektör olarak gören, bir şekilde ithalat yoluyla tarım ürünlerinin ikame edilebileceğini düşünen çevrelerin ne kadar büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını, önce pandemi akabinde de Rusya- Ukrayna savaşında açık açık gördük. Paramız olsa dahi bizim gıda arz güvenliğini sağlama konusunda yetersizliğimiz ortaya çıktı. Dünya olarak söylüyorum. Bir anda dünya şaşkına döndü. Raflara büyük bir hücum başladı. Bu pandemi döneminde oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla bu süreç pik yaptı. Herkes anladı ki tarım stratejik bir sektör, vazgeçilmez bir sektör ve tarım sektöründe mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, bu ülkeyi yönetenleri bulunurluğa önem vermesi gerekiyor. Buradan kimsenin tek bir cümle söyleyecek durumu yok ki, pandemi döneminde ve devamında da bu savaş döneminde bir ürünün bulunurluk noktasında eksikliği çekilmedi. Zamanında alınan tedbirler ve bu tedbirler sayesinde bulundurulması gereken bütün temel ürünler konusunda bu konu halledilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

"Ayçiçek yağı ve şeker stoğumuz yeterli"

Bakan Kirişci, ayçiçeği yağı ve şeker stoklarıyla ilgili eleştirilere de yanıt vererek, "Bakanlığımızın mürekkebi kurumadan bir anda ayçiçeği yağı konusu gündeme geldi. Ama birkaç gün sürdü ve konu kapandı. Şimdi şekerle ilgili olarak birtakım çabaların, algı operasyonlarının olduğunu görüyoruz. Ama bu konularda da bizim yeteri kadar, yetecek miktarda, kendi ürünlerimiz stoklarımızda, kayıtlarımızda ve depolarımızda bulunmaktadır. Üreticilerimize buradan sesleniyorum. Ki bu üreticilerimiz, 'Bu ülkede o yok, bu yok' diyenlere de kapak olsun diyorum. Bu ülkenin eli öpülesi, bu masanın etrafında olan değerli paydaşlarımız, Bursa özelinde ama Türkiye genelinde de bütün üreticilerimiz sadece 85 milyonu doyurmakla kalmıyor, aynı zamanda bu ülkede bulunan bize sığınmak adına misafir konumunda bulunan 5 milyona, bu ülkeye gelen 50 milyonun üzerinde turiste ve arta kalanı da ihraç ederek üreticilerimiz, bu zamana kadarki çabalarını başarıyla sürdürdüler. Bundan sonra da sürdürecekler ve biz bu üreticilerimizin her daim olduğu gibi daha güçlü bir şekilde yanlarında yer alacağız. Onları desteklemeye devam edeceğiz. Üreticimize diyoruz ki sen üret, yeter." dedi.