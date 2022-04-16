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'Zamlar milletin belini büküyor' diyen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy istifa etti

'Zamlar milletin belini büküyor' diyen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy istifa etti

Zamlardan şikayet eden açıklamaları nedeniyle partisi tarafından disipline sevk edilen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, istifa ettiğini açıkladı.

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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ersoy, "Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum" dedi.


Ne olmuştu?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’un parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamıştı.

Baki Ersoy “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

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