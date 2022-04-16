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Evinde ölen adamın cesedi bir buçuk yıl sonra fark edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evinde ölen adamın cesedi bir buçuk yıl sonra fark edildi

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaklaşık 2 yıldır yakınlarının haber alamadığı ve Ocak ayından bu yana kayıp olarak aranan yaşlı adam, yatağının altında ölü olarak bulundu.

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Turgutlu'nun Irlamaz Mahallesi'nde yalnız yaşayan 73 yaşında Salih Ceylan'dan yaklaşık 2 yıldır haber alamayan İzmir'de yaşayan oğlu, Ocak ayında babasından haber alamadıkları yönünde jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

26 Ocak tarihinden bu yana kayıp şahıs olarak aranan yaşlı adamın yalnız yaşadığı eve 15 Nisan saat 16.00 sıralarında giden yakınları, Salih Ceylan'ı yatağının altında yatar vaziyette ölmüş ve vücudu çürümüş şekilde buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen jandarma ve adli tabip incelemede bulundu. Salih Ceylan'ın yaklaşık 1-1,5 sene önce öldüğü değerlendirilirken, şahsın kesin ölüm sonucunun öğrenilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

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