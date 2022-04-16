Komşusunun çamaşırlarını toplamak için gitti korkunç manzarayla karşılaştı

İSTANBUL Beylikdüzü'nde 73 yaşında yalnız yaşayan bir adamın balkondaki çamaşırlarını toplamak için gelen komşusu, açık televizyonun sesinden şüphelenip odaya baktığında yaşlı adamı kanlar içerisinde yerde buldu. Hayatını kaybeden adamın ölümü şüpheli olduğu gerekçesiyle inceleme başlatıldı.Abone ol
Olay, Sahil Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Remzi Tunç isimli 73 yaşındaki yalnız yaşayan adamın balkonunda çamaşırlarını gören komşusu, onları toplayıp yardımcı olmak istedi. Çamaşırları toplarken içeriden gelen televizyon sesinden şüphelenip içeriye giren vatandaş, Tunç'un kanlar içindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Olay polise bildirildi.
Eve giren polisler Tunç'u kanlar içerisinde buldu. Tunç'un şüpheli ölümü nedeniyle olay yeri inceleme ekipleri delil çalışmalarına başladı.
Yapılan incelemenin ardından kesin ölüm kararı için Tunç'un cenazesi morga kaldırıldı.