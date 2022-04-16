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Peugeot'nun online showroomu açıldı birçok bilgi Peugeot müşterilerinin evlerine kadar giriyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Peugeot'nun online showroomu açıldı birçok bilgi Peugeot müşterilerinin evlerine kadar giriyor

Ürün gamı ve yenilenen marka kimliğinin yanı sıra yetkili satıcı ağını genişletmesiyle dikkati çeken Peugeot, son olarak dijitalleşme alanında da adım atarak "showroom.peugeot.com.tr" adresi ile online showroomunu hayata geçirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, Türkiye’deki gelişimini sürdürürken, önemli yeniliklere de imza atmaya devam ediyor.

Araçlarındaki kalite ve tasarımıyla öne çıkan Peugeot, online showroom hizmetiyle de bu kaliteyi bir adım yukarıya taşımayı hedefliyor. "showroom.peugeot.com.tr" adresi üzerinden Peugeot müşterileri, diledikleri modelin detaylı iç ve dış görsellerine ve teknik verilerine bir "tık" ile ulaşabiliyorlar. Böylece Türkiye’nin dört bir yanındaki otomobilseverler koltuklarından bile kalkmadan Peugeot kalitesi ile buluşuyor.

Devreye alınan online showroom ile otomobilseverlerin Peugeot modellerini detaylı olarak inceleme imkânı sunuluyor. Peugeot modelleri, özel stüdyolarda hem dışı hem de içi 360 derece olarak gerçekçiliği en yüksek seviyede yaşatacak şekilde fotoğraflandı.

Online Peugeot showroomu müşterilerine aradıkları öncelikli bilgiyi sunmasıyla da öne çıkıyor. Bu yeni yapılanma sayesinde, teknik verilerden, araç renklerine, özel iç döşemelerden farların görüntüsüne, test sürüşü randevularından en yakın bayinin konumuna kadar birçok bilgi Peugeot müşterilerinin evlerine kadar giriyor.

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