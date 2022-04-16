6'lı masadan bomba seçim planı! 'Sağ seçmen CHP'ye oy vermez' engelini böyle aşacaklar

2023 seçimleriyle ilgili 6'lı masanın seçim planı kulislere sızdı. Buna göre "Sağ seçmen CHP'ye oy vermez" engelini aşmak isteyen 6'lı masa, milletvekilliği seçimlerine DEVA, Gelecek ve Saadet'in içerisinde olduğu ikinci bir liste ile girecek. Bu sayede sağ seçmen için CHP'den bağımsız bir seçenek oluşturulacak.

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Türk siyasetinin ana gündem maddesini 2023 seçimleri oluşturuyor. Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı yönündeki tartışmaların devam ettiği sırada Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun üçüncü ittifak çıkışı, siyaset sahnesine yeni bir ivme kazandırdı.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, Cumhur İttifakı'nın seçim yasası hamlesine karşılık vermek isteyen 6'lı masa da yeni bir seçim planı hazırladı.

Seçimlerde sağ seçmenin CHP listelerinden aday isimlere oy verme konusunda tereddüt yaşayabileceğine dikkat çekilirken, bu engeli aşmak izin yeni bir plan devreye alındı.

İttifak içinde ittifak

Bu kapsamda Cumhur İttifakı'nın yaptığı yasa değişikliklerini inceleyen altı partinin "karşı formül üzerinde yoğun bir çalışma yürüttüğü" belirtilirken "ittifak içinde ittifak" yaklaşımının da gündemde olduğu kaydediliyor.

İkinci bir liste hazırlanacak

Buna göre, 6'lı masada bulunan ve aynı zamanda Millet İttifakı içerisinde yer alması planlanan bazı partiler ayrı bir ittifak kurabilecek. Üçüncü ittifakın cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Partilerin altısı birden tek ortak cumhurbaşkanı adayı belirleyecek ve seçimde bu aday desteklenecek. Ancak üçüncü ittifak milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı içerisinde kalan diğer partilerden ayrı bir liste oluşturacak ve yine tek bir parti listesinden seçime girecek. Bu yolla sağ seçmenin daha rahat oy verebileceği ikinci bir yapı elde edilecek.