BIST 2.482
DOLAR 14,64
EURO 15,83
ALTIN 929,24
HABER /  POLİTİKA
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Temel Karamollaoğlu'ndan 'üçüncü ittifak olabilir' sözleriyle ilgili dikkat çeken yeni açıklama

Temel Karamollaoğlu'ndan 'üçüncü ittifak olabilir' sözleriyle ilgili dikkat çeken yeni açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Üçüncü ittifak olabilir" ifadesiyle ilgili tartışmalar üzerine yaptığı yeni açıklamasında "Nasıl ki Demokrat Parti ile İYİ Parti, 'ittifak içinde bir ittifak' içindelerse; aynısı farklı biçimlerde olabilir, benim söylemek istediğim budur." ifadelerini kullandı

Abone ol

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karar TV'de yaptığı konuşmada yer alan "Üçüncü ittifak olabilir" ifadesi üzerine başlayan tartışmalar sonrası Perşembe akşamı Twitter hesabından açıklama yaptı.

Karamollaoğlu, "Üçüncü ittifak konusunda, dünkü yayında biz, 'ittifak içinde ittifaklar' olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış" dedi.

Konuşmasında 6'lı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmediğini belirten Karamollaoğlu, "Nasıl ki Demokrat Parti ile İYİ Parti, 'ittifak içinde bir ittifak' içindelerse; aynısı farklı biçimlerde olabilir, benim söylemek istediğim budur. Ayrıca ben, seçimle ilgili bu tip konuların seçim sath-ı mailine girilmeden görüşülmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim" dedi.
Birkaç ay sonra bu konuları daha rahat konuşabileceklerini belirten Karamollaoğlu, "Çok açık ifade ediyorum: Cumhur İttifakı bu konuların bugünden görüşülmesini istiyor; çünkü bir yerlerden bir şeyleri karıştırıp, 'acaba fitne çıkarabilir miyiz' derdindeler" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu ne demişti?

Temel Karamollaoğlu, Karar TV'de katıldığı programda, 2018 seçimlerinde uygulanan sistemde, ittifaka katılan partilerin çıkaracağı milletvekili sayısının, ittifak oylarının her bir partinin oyuna bölünmesi ile hesaplandığını ancak şimdi her partinin kendi oy oranına göre milletvekili çıkaracağını hatırlatmış ve yeni yol aramak gerektiğini söylemişti. Karamollaoğlu, "Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Şu anda şartlar değişti. Seçim Kanunu ile birlikte görüşlerimiz de değişti. 6'lı masa aslında muhalefetin diyalog ortamını oluşturuyor. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti yok. Zaten bu durum da çıkan kanunla ortadan kalkmış oldu. "6'lı masanın olması, meselelerin birlikte yürütülmesine fırsat veriyor. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Ama üçüncü ittifak, yeni seçim kanunundan dolayı olabilir. Tek tek de girilirse, 3 partinin aldıkları oyu birlikte oldukları takdirde üst üste koysanız daha büyük çoğunluk elde edersiniz. Milletvekili çıkarma ihtimali artar. Veya böyle bir ortam oluştuğu takdirde bu bir yeni katılıma vesile olabilir."

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, parti olarak öncelikli hedeflerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirmek olduğunu, ittifakın şekliyle ilgili 6'lı masanın kararlarına uyacaklarını ancak tek koşullarının "kendi parti amblemleri ve adıyla" seçime girmek olduğunu söylemişti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı ise halen ittifakların şekline ilişkin verilmiş bir karar olmadığını belirterek, "Saadet Partisi ile işbirliğine kapalı bir tutumumuz yok" demişti.

İlgili Haberler
Saadet Partisi Millet İttifakı'ndan kopuyor mu? 'Bunu ilk defa söylüyorum' deyip açıkladı: 'Üçüncü ittifak olabilir'
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Lüks rezidansta kadınlardan kadınlara zincirleme taciz ve işkence! Çırıçıplak soyup, üzerinde sigara...
Foto Galeri Lüks rezidansta kadınlardan kadınlara zincirleme taciz ve işkence! Çırıçıplak soyup, üzerinde sigara... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Her ay zam yapma izni verildi! Trafikte tehlike var
Her ay zam yapma izni verildi! Trafikte tehlike var
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Abdurrahman Dilipak'ın uyuşturucu taciri holding patronuyla fotoğrafı çıktı! Dilipak'la bakın ne görüşmüş
Abdurrahman Dilipak'ın uyuşturucu taciri holding patronuyla fotoğrafı çıktı! Dilipak'la bakın ne görüşmüş
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devrine Bakan Bozdağ'dan açıklama
Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devrine Bakan Bozdağ'dan açıklama
PFDK ceza yağdırdı! 4 maça çıkamayacak
PFDK ceza yağdırdı! 4 maça çıkamayacak
Okullarda maske yasağı kalkıyor! Yasağın biteceği tarih belli oldu
Okullarda maske yasağı kalkıyor! Yasağın biteceği tarih belli oldu
Tevfik Göksu topa tuttu! 'Daha önce CHP İSKİ'den gitti, bu CHP İETT'den gidecek'
Tevfik Göksu topa tuttu! 'Daha önce CHP İSKİ'den gitti, bu CHP İETT'den gidecek'
İstanbul'da evin üzerine tır devrildi! Evde mahsur kalanlar var çok salıda ekip gönderildi
İstanbul'da evin üzerine tır devrildi! Evde mahsur kalanlar var çok salıda ekip gönderildi
 Alkollü adam eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı! Sonra bakın ne yaptı?
 Alkollü adam eşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı! Sonra bakın ne yaptı?