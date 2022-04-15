Tarladan sofraya yüzde 400 artış! Çiftçi dertli: Yük bizim sırtımızda ama kazanan biz değiliz

ANTALYA'da tarladan İstanbul'daki raflara süren sebze meyve yolcuğundaki artışlar araştırıldı. Ortaya çıkan sonuçlara göre dalından koparılan bir domates yüzde 400 fiyat artışıyla sofralara ulaşıyor. Antalya'da çiftçiden ürünleri alan komisyoncular ve marketler, İstanbul'da fahiş karlarla satış yapıyor.

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Sebze-meyve fiyatlarında, ekonomik ya da mevsimsel gerekçelerle açıklanamayacak fiyat artışları yaşandı. 1 kilo domatesin fiyatı 19 lira, 1 kilo biberin fiyatı 30 lira, 1 kilo limonun fiyatı 9 liraya dayandı. Sebze ve meyvelerdeki bu artışlar mercek altına alındı.

Yüzde 400'e varan artış

Sabah'ta yer alan habere göre Antalya'da çiftçilerin ortalama 4 TL'ye sattığı domates, üretici halinden 5 TL'ye yola çıkıyor. Aynı şekilde üretici halinde, salatalık 6 TL, limon 2 TL'den büyük şehirlere doğru yola çıkıyor. Fiyat artışları da bu 700 kilometrelik yolculukla birlikte başlıyor.

Antalya'da çiftçiden ürünleri alan komisyoncular ve marketler, İstanbul'da fahiş karlarla satış yapıyor. İyi bir domates, İstanbul halinde 12-16 TL arasında, markette ise 19 TL'ye satılıyor. Üreticinin 5 TL'ye sattığı salatalık, İstanbul Sebze Hali'nde 9 TL, markette ise 14 TL'ye satılıyor.

Yine üreticiden 1 TL'ye alınan limon, İstanbul Sebze Hali'nde 6 TL'ye mutfağa ise 9 TL'ye giriyor. Diğer meyve-sebzelerde de rota değişmiyor. Yani Antalya'dan çıkan ürünler en az yüzde 250-400 arası zam yemeden mutfağa girmiyor.

Antalyalı çiftçi Osman Güren vatandaşa sebze ve meyvenin pahalı satılmasında kendilerinin suçu olmadığını söyledi. Çiftçi olarak fiyatları kendilerinin belirlemediklerini de belirten Güren, "Fiyatlar halde günlük, saatlik belirleniyor. Fiyat belirlemek bizim işimiz değil. Arz - talep dengesi. Ancak sabah halde sattığım domatesi bir gün sonra İstanbul'da markette pazarda 5-6 katına satıldığını görünce biz bile bu fiyatlara inanamıyoruz" diye konuştu.

Kiloda 60 kuruş fiyat ekleniyor

Ambarcı Hüseyin Akdağ ise Antalya merkezden İstanbul'a TIR'ların 13 bin liraya gittiğini söyledi. Bu fiyat ile ürünlere kilo başına 60 kuruş ek ücret bindiğini de belirten Akdağ, "Alanya ve Kumluca'dan çıkan TIR'larda ise kilo başına binan ücret 1 lirayı buluyor" diye konuştu.

Market işletmecileri ise halde fiyatların zaten yüksek olduğunu, başta yakıt olmak üzere kendi maliyetlerini de eklediklerinde fiyatların son duruma geldiğini söylüyorlar. Marketler olarak maliyetlerin artmasından kendilerinin de sıkıntıya düştüğünü söyleyen işletmeciler, marketler suçlanıyor ama bu işin suçlusu biz değiliz yorumunda bulundular.

Antalya halinde günlük fiyatlar

Domates: 5

Salatalık: 6

Patlıcan: 7

Biber: 20

Kıvırcık: 5

Kabak: 4

Limon: 2

İstanbul halinde günlük fiyatlar

Domates: 12-16

Salatalık: 9-14

Patlıcan: 20-25

Biber: 22-28

Kıvırcık: 8-10

Kabak: 5-8

Limon: 6-8

Market fiyatları

Domates: 19

Salatalık: 14

Patlıcan: 20

Biber: 30

Kıvırcık: 14

Kabak: 14

Limon: 9