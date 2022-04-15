UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona elendi yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları bu akşamki oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Alman ekibi E. Frankfurt, deplasmanda Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselirken, İspanyol ekibi ise Avrupa'ya veda etti.

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Gecenin sürpriz sonucuna E. Frankfurt imza attı. Alman ekibi, Barcelona'yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

West Ham United, deplasmanda Lyon'u 3-0 yenerken, Rangers ise uzatmaya giden maçta Braga'yı 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükselen diğer takımlar oldu.

Bu maçların ardından Leipzig ile Rangers, West Ham United ile Eintracht Frankfurt eşleşti.

Yarı final ilk maçları 28 Nisan'da rövanş ise 5 Mayıs'ta oynanacak. Avrupa'nın ikinci büyük futbol organizasyonundaki kupanın sahibi 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda belli olacak.